Adiós Televisa: Tras 30 años de exclusividad, Galilea Montijo abandona 'Hoy' y ella la reemplaza

Ciudad de México.- La famosa conductora Galilea Montijo de nueva cuenta llamó la atención de la prensa debido a que este jueves no se presentó a trabajar a los foros de Televisa, por lo que no estuvo presente en el foro del programa Hoy. Debido a la ausencia de la reconocida presentadora, otra famosa tomó su lugar y se unió al elenco del matutino como conductora invitada. ¿Le robará el trabajo a Galilea Montijo?

'La Gali' es una de las conductoras más queridas por el público mexicano, debido a que tiene tres décadas de trayectoria artística que la respaldan. A lo largo de todos estos años, la también actriz ha logrado conservar su exclusividad y de hecho, es de las pocas que aún tienen este contrato, pues no solo ha conducido Hoy y realitys, sino que también ha hecho algunas novelas como El premio mayor, Azul, Tú y yo y Tres mujeres.

Montijo ha trabajado más de 15 años en el matutino de Las Estrellas y rara vez se ausenta del programa. No obstante, durante la mañana de este jueves 15 de agosto la originaria de Guadalajara, Jalisco, brilló por su ausencia en el foro 16 de la televisora de San Ángel y quienes aparecieron al aire fueron Tania Rincón, Paul Stanley, Sabine Moussier, Raúl 'El Negro' Araiza, Andrea Escalona y Andrea Legarreta.

Elenco del programa 'Hoy'

Además de Nicola Porcella, que está cubriendo la ausencia de Arath de la Torre, debido a que él se encuentra en LCDLF México. Mientras que para reemplazar a Galilea llegó a Hoy nadie más y nadie menos que la influencer del momento, Wendy Guevara. Además de celebrar su cumpleaños de 31 años, la afamada rubia estuvo acompañando al elenco para presentar notas de espectáculos.

Hasta este momento, Gali no ha compartido detalles del porqué no se presentó a trabajar en Hoy. No obstante, se especula que la conductora tapatía habría faltado a sus labores en el matutino porque está desvelada, ya que ayer miércoles estuvo trabajando hasta tarde en La Casa de los Famosos México. Montijo estuvo en el foro del reality para conducir la gala de nominación de la cuarta semana, transmisión que casi termina a la media noche.

Fuente: Tribuna