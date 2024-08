¿Ama a Maky? Juan Soler llega a 'Hoy' con dura noticia: "Jamás" se casará con Paulina Mercado

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El polémico actor argentino Juan Soler de nueva cuenta está apoderándose de la atención de la prensa por las revelaciones que hace sobre su vida sentimental y es que ahora en una nueva entrevista confesó tajante, que "jamás" se casará con Paulina Mercado. Como se recordará, el galán de las novelas y la conductora mexicana están por cumplir 2 años de noviazgo e incluso ya hasta viven juntos.

En entrevistas anteriores, Juan ha señalado que Paulina es el amor de su vida ya que asegura que es la mujer que siempre "soñó" y "nunca tuvo", esto a pesar de que estuvo 15 años casado con la madre de sus hijas, Maky Moguilevsky. Recientemente, el argentino y la presentadora del matutino Sale el Sol confirmaron a la audiencia que ya viven juntos y que incluso Soler le entregó un anillo de compromiso.

Es por ello que los rumores de una posible boda no se hicieron esperar; sin embargo, el actor de Televisa decidió poner un alto a esta posibilidad. En una entrevista exclusiva con el programa Hoy, Soler explicó el por qué no desea casarse con la mexicana: "No, yo entregué el anillo, ya está, el compromiso ya está, es un compromiso de vida, no, no, no hay, no va a haber boda", expresó el histrión de 58 años a las cámaras.

Juan Soler revela porqué no se casará con Paulina Mercado

Posteriormente, Juan reveló el verdadero motivo por el que se niega a pisar el altar con Paulina, a pesar de que tiene pensado hacer una celebración íntima para festejar la relación que tiene con ella. "Sí va a haber un brindis con la familia, pero no boda, jamás, no le voy a dar la oportunidad ni a un juez ni a un cura de decirme que ella es mi mujer, porque yo sé quién es mi mujer", expresó Soler de forma contundente.

Cambiando un poco de tema, el galán argentino confesó que actualmente se encuentra concentrado en los ensayos de la obra Buenos muchachos, que realizará con Héctor Suárez Gomis, y donde ambos abordarán problemas de su vida privada. "Puede llegar a ser un punto hasta catártico, pero lo que realmente queremos, la función que cumple siempre el teatro, que es la función noble de sacar un poquito de su realidad a las personas, llevarles un poco de entretenimiento, pero cargados de verdad, de honestidad, de emociones reales", explicó.

Fuente: Tribuna