¿Cuál es la rara enfermedad que sufre Briggitte Bozzo? Así lo confesó en 'LCDLF México'

Ciudad de México.- Recientemente los fans del reality La Casa de los Famosos México pudieron presenciar una conversación bastante personal entre Karime Pindter y Briggitte Bozzo. Durante la madrugada alrededor de la fogata, la actriz rubia habló de una condición que afecta a su salud mental y que ha sido un desafío sobrellevarlo dentro de la casa, confesando que tras una serie de pruebas neurológicas recibió un diagnóstico de depresión bipolar y ansiedad alta.

Briggitte Bozzo confiesa rara enfermedad

Durante su plática, Karime le dijo "I love you (te quiero) loca de remate…dije esta es tripolar dios mío", en tono de broma debido a la impresión que se llevó de ella cuando recién la conoció al entrar a la casa. A lo que Briggitte aprovechó la situación para confesar que en realidad sí tiene un padecimiento, pues antes de entrar al programa le hicieron estudios neurológicos que lo confirmaron.

Briggitte enfatizó en que a pesar de que es un padecimiento importante lo controla muy bien, ya que no se medica, medita, piensa, hace introspección y se da cuenta de las cosas y confiesa que por estas razones en algunas ocasiones se aleja, asegurando no quiere “explotar” ni hacerle daño a nadie, ya que se conoce a sí misma y sabe que tiene que cuidar su reacción ante sus emociones para no afectar a nadie de LCDLF.

Con respecto a su diagnóstico, mencionó que le hicieron una prueba neurológica conectando aparatos a su cabeza y diversos estudios que ayudaron a diagnosticarla con depresión bipolar y ansiedad alta.

Depresión bipolar, pero no es que sea bipolar, es que es depresión bipolar, o sea no sé, no lo he estudiado bien, pero es raro... no la entiendo muy bien, que tengo que saber muy bien qué es eso, y tengo ansiedad alta”.

Además, confesó que dentro de la casa le ha sido difícil controlar su ansiedad porque todo es pensar en el juego y las estrategias. Fuera de la casa, en su vida "normal" hace ejercicio y diversas actividades que la hacen feliz, como compartir tiempo con sus seres queridos y trabajar o hacer videos para TikTok, lo que la había mantenido ocupada, por lo que sus síntomas pasaban a segundo plano, ya que "sacaba" su ansiedad con otras actividades.

Ante esta confesión, Karime se mostró comprensiva y empática, así como los internautas que aprovecharon la oportunidad para dejar sus comentarios. "Pero brigitte lo esta haciendo excelente. Creo que es la mas inteligente de toda la casa. La mas centrada. Muy bien Brigitte", "Son un ejemplo de que aun enfermas puedes jugar bien y ser buena persona, a pesar de tanto tóxico de tierra", mostrando su apoyo a Briggitte en este tema de salud mental.

