'El Mimoso' confirma divorcio de María Elena Delfín y se dice más feliz que nunca

Ciudad de México.- El año empezó con fuertes acusaciones en contra de 'El Mimoso', quien después de ocho meses por fin se ha abierto con la prensa para hablar de lo que ocurrió con su ahora exesposa María Elena Delfín. La prensa lo abordó en el aeropuerto, donde contestó cada una de las preguntas que le formularon y explicó que si no lo había hecho antes fue por indicaciones de su abogado.

Fue en enero 2024 que quien era su pareja interpuso dos denuncias en su contra por presunta violencia física, psicológica y emocional. Las agresiones iniciaron a partir de que el famoso recayó en el alcoholismo, según explicó la mujer. De acuerdo con su retrato de los hechos, él la jaloneó, la empujó e incluso llegó a ahorcarla. Después de la batalla legal y mediática que sostuvo la pareja, el intérprete de En Esta Vida No Se Pudo actualizó a los medios sobre cómo va el proceso.

Ante los micrófonos y cámaras que lo rodeaban confirmó que se encuentra mejor que nunca en todos los niveles, tanto espiritual, como físico y mental. Esto se debería a que ya firmó el divorcio y ahora está soltero y sin ningún compromiso. Su nueva situación civil le permitió encarar a la prensa, pues confesó que antes se lo impedía su defensa.

Detalló que nunca fue su intención "huir" de los reporteros, sin embargo, tenía que evitar dar comentarios que pudieran perjudicar o entorpecer el proceso legal. "A mí mi abogado me decía: 'Hay que actuar de esta manera', pero ustedes saben que yo nunca he sido grosero", expuso. Después de esta penosa situación, el famoso afirmó que "está bien" y aprovechó la ocasión para desmentir los rumores que sugerían que tenía una orden de aprensión en su contra.

Opinó que dicha especulación no tenía sustento, pues en caso de haber sido verdad, las autoridades lo hubieran detenido en su paso por aeropuertos, algo que no sucedió pese a los constantes viajes de la estrella musical. Finalmente, apuntó que la repartición de bienes con Delfín es un tema que ya encontró solución gracias a su asesor, no obstante, su respuesta fue limitada y no brindó mayores explicaciones sobre ello.

'El Mimoso' ha negado haber violentado a su exesposa

Fuente: Tribuna Sonora