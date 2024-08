Erika Buenfil sufre tremendo accidente al intentar auxiliar a su hijo; así lo contó

Ciudad de México.- Desde hace casi tres décadas, Erika Buenfil se ha convertido en una de las actrices más cotizadas de Televisa gracias a que su gran talento de interpretación, lo que la ha llevado a protagonizar diversas telenovelas de gran renombre, como es el caso de Tres Mujeres, Marisol, Vencer el Pasado o Amores Verdaderos. Pero más allá de todo ello, la famosa es una madre entregada a su hijo, Nicolás Buenfil.

En diversas ocasiones, Erika ha dejado en claro que no existe nada que pudiese hacer en favor de Nicolás y así fue como lo demostró recientemente en TikTok, cuando contó un story time sobre la ocasión que sufrió un accidente con tal de ir a rescatar a su hijo. Todo ocurrió, de hecho, durante la noche del pasado miércoles, 14 de agosto, cuando su vástago la llamó por teléfono para pedirle por ayuda.

Erika Buenfil y su hijo Nicolás Buenfil mantienen una relación muy unida

Créditos: Internet

Según lo dicho por Erika, su hijo se encontraba a gran distancia de su casa cuando su llanta se ponchó y necesitaba un gato para poder cambiarla, por lo que la famosa, sin dudarlo, se subió a su auto y se embarcó en un viaje de varias horas para poder auxiliar a su hijo. Después de conducir por largo rato, Buenfil logró llegar a lado de Nicolás, pero al buscar la herramienta en su cajuela, se percató de que no la tenía consigo.

Para empeorar la situación, Erika Buenfil tenía ganas de hacer del baño y, al parecer, el lugar en el que se encontraban no había sanitario cerca, por lo que luego de reflexionar lo suficiente, la denominada ‘Reina de TikTok’ concluyó que no podía forzar su cuerpo a aguantar hasta encontrar un inodoro, por lo que optó por salirse del auto y hacerse de la pipí encima de su ropa. Para fortuna de ella, Nicolás llevaba un cambio de pantalones en su vehículo, por lo que pudo cambiarse rápidamente.

“Ahora queremos un gato y el de los seguros no contesta, pero el tema de la pipí, me bajé del carro… Yo no aguantaba más, eso que están pensando, me bajé del carro y me hice en la ropa pipí”, declaró la celebridad.