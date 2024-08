"Ese pend…": Periodista confronta a 'Potro' por insultarlo en 'La Casa de los Famosos'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El reconocido periodista mexicano, Gerardo Escareño, en una reciente entrevista con el polémico Luis 'El Potro' Caballero, no tuvo pelos en la lengua al momento de confrontarlo y dejarle en claro que no pasó por alto que lo insultó en La Casa de los Famosos México, puesto a que durante una conversación al interior del reality show, él escuchó como lo llamaba "el pend… ese", pidiendo que de ahora en adelante se refiriera a él por su nombre.

‘Potro’ se convirtió en el tercer eliminado del reality show de Televisa, y fue de una de las peores maneras, dado a que se enfrentó a toda la casa, ya que los mandaron a nominación a todos por haber hecho complots para mandar a placa a ciertos integrantes del cuarto contrario. Sin duda no se esperaba esto ya que pensó que al verse contra Mario Bezares y Arath de la Torre, podría dejarlos fuera a ellos y él quedarse.

Al ser la segunda vez que la tercera semana marca una eliminación de La Casa de los Famosos, pues en la versión de Telemundo en su tercer temporada pasó lo mismo y terminó saliendo sin esperar este resultado, el programa Vaya Vaya, se enlazó con este en una videollamada para tener una de sus primeras declaraciones tras haber salido de dicho programa, sin embargo, antes quiso recalcar que siguió su proceso dentro de la casa, junto al resto de los integrantes.

Gerardo, sin perder tiempo en su saludo, y como se hizo en vivo del programa Hoy, en el que Andrea Legarreta, Galilea Montijo y el resto de sus presentadores le dejaron en claro que no creían que no se diera cuenta de la toxicidad de su cuarto, le expresó a ‘Potro’ que su nombre era ese "Gerardo Escareño y no el pend… ese", como se había expresado de él durante su breve periodo dentro de dicha emisión.

El rostro del exparticipante de Guerreros 2020 demostró que estaba verdaderamente sorprendido de haber sido descubierto de esa manera, como si en los programas a los que se presente no fueran a confrontarlo por todas las cosas que dijo e hizo al interior de la casa, ya sea por iniciativa propia o siguiendo el juego del polémico presentador Adrián Marcelo, que se ha vuelto uno de los más odiados por sus comentarios.

