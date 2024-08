Gomita teme venganza de Ceci Galliano; la acusa de provocar su eliminación de LCDLF

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Cada miércoles se vive uno de los momentos clave en La Casa de los Famosos, en el que cada uno de los integrantes pasa al confesionario para nominar a dos personalidades que quieren fuera del programa. Como resultado, dos integrantes del cuarto 'Tierra' entraron a la temida placa, causando que el equipo se desestabilizara tras ceder a la presión que supone crear nuevas estrategias de salvación y el miedo de ser eliminado el próximo domingo.

Gomita es una de las participantes que están sobre la cuerda floja y no ha podido ocultar la preocupación que siente ante la posibilidad de ser la cuarta expulsada. La desesperación la orillado a trazar conjeturas que están muy alejadas de la realidad, pues sospecha que Cecilia Galliano moverá sus influencias para perjudicarla como una forma de vengarse de un problema que tuvieron hace más de una década.

Durante una plática en su habitación, los miembros de 'Tierra' se estaban poniendo de acuerdo a quién darle el beneficio de la salvación, pues recordemos que hasta el momento Sabine Moussier tiene este privilegio con el que podría rescatar a Gomita o a Mariana Echeverría. En un momento, la expayasita tomó la palabra para externarle a sus aliados que existía la posibilidad de que una persona del exterior con la que no tiene la mejor relación provocara su salida.

Siento que ella (Mariana Echeverría) tiene más tiempo en la empresa y podrían regresarla mejor que a mí, porque yo tengo el conflicto con 'ajá' (Cecilia Galliano) y está 'ajá' allá afuera".

Aunque Gomita no dio ningún nombre en específico, el público mexicano conoce bien a quién se refería. Del mismo modo, sus compañeros no necesitaron que aclarara nada y de inmediato supieron rellenar el espacio en blanco. Adrián Marcelo fue el primero en contestar y descartó que la conductora de televisión cuente con suficiente poder como para tomar una decisión tan importante en el reality. El punto de vista recibió respaldo por parte de Agustín Fernández. A su parecer, Galliano "no pesa nada" en el medio del espectáculo, por lo que no supone obstáculo alguno.

Con todo respeto, esa señora ya no es (...) con todo respeto para Ceci, no creo que tenga injerencia en algo tan grande".

¿Qué dice Cecilia Galliano sobre la polémica?

Por el momento no hay declaraciones nuevas de la famosa, pero hace unas semanas se le cuestionó sobre la supuesta enemistad que tenía con Gomita. Ante lo cual ella dejó en claro que se trata de un tema que quedó enterrado y que ella ya perdonó. Además, le deseó lo mejor a la influencer en su desempeño en LCDLF.