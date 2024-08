¡La destrozó! Andrea Legarreta estalla contra Mariana Echeverría ¿y la veta del programa 'Hoy'?

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Sin duda alguna esta nueva temporada de La Casa de los Famosos México está generando muchas más polémicas no solo dentro del proyecto, sino también en el exterior. Uno de los personajes más criticados ha sido Mariana Echeverría, quien en el reality ha demostrado una 'cara' que pocos conocían y que incluso ya está generando molestia en personalidades de la talla de Andrea Legarreta.

Luego de haberla tachado de mentirosa horas antes, la tarde de este jueves 15 de agosto la conductora estelar del programa Hoy volvió a arremeter contra la integrante del cuarto Tierra. Durante su encuentro con distintos reporteros, como Edén Dorantes, la también actriz fue cuestionada por las declaraciones de Mariana Echeverría y Agustín Fernández, luego de que la primera contara que De la Torre no tenía buena relación con Andrea, y que el segundo menospreciara al programa de Las Estrellas.

Es triste, sí me he llevado mis decepciones, porque bueno, hablar también de cosas que no son", dijo.

Acto seguido, Andy reiteró que ella siempre ha tenido una gran relación con Arath de la Torre: "Lo bueno es que cuando ella sale a decir esto, de que supuestamente una Andrea, que aparte somos tres en el programa, yo no sé a qué Andrea se refería, que Andrea supuestamente no lo soportaba a Arath. Sinceramente, lo bueno es que yo dos días antes estaba con uñas y dientes veniéndolo y desgarrándome, ¿sabes? Pues bueno, ahora sí que no es el caso creo que de ninguna, simplemente digo que fue su forma de seguir ensuciándolo", externó Legarreta.

Y cuando Edén le preguntó si Mariana se podría estar cerrando las puertas en Hoy por estos comentarios, la conductora de 52 años dijo firme: "Yo creo que sí y es triste". Sobre si cree que los artistas han olvidado que están siendo observados las 24 horas del día y por eso emiten este tipo de declaraciones, la expareja de Erik Rubín añadió: "No lo sé, es que yo ya no sé. Sobre todo, a ese grupo en especial, no sé si se les olvida. Yo creo que sí tienen muy presente y están haciendo estrategias que ellos piensan que es lo correcto".

Luego Andrea recordó que 'Potro' Caballero, quien pertenecía a Tierra, se ha arrepentido de haber apoyado a sus compañeros, ahora que ya salió del proyecto: "Lo que yo siento también tristeza es qué va a pasar cuando ellos salgan y se topen con la realidad. Simplemente 'El Potro', que tampoco es que, digo, sí tuvo sus cosas, pero no fue como el más grave de todos. Salió y como con la cola entre las piernas".

Finalmente, la presentadora lamentó que el caso de Agustín, pues se especula que Wendy Guevara y Nicola Porcella le podrían cerrar las puertas de su casa por todo lo que ha estado diciendo de ellos en el reality: "Agustín apenas va empezando. Agustín se está cerrando las puertas de la casa en donde vive, partiendo de ahí, o sea, con sus amigos. Sus amigos están decepcionados y eso pues es muy triste".

Tener que arriesgar amistades, arriesgar relaciones, por pensar que de esa manera vas a llamar la atención en un juego, que cuando se termine ese juego, ¿qué va a pasar? Tu vida no se termina. O sea, ¿qué va a pasar con tus amigos, con tus relaciones que echaste a perder? Pues tendrá que hacer un gran trabajo si es que lo perdonan", expresó.

