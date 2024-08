Lady Gaga y Bruno Mars anuncian colaboración con 'Die With A Smile'; estos son los detalles

Comparta este artículo

Los Ángeles, California. - Lady Gaga y Bruno Mars han puesto fin a las especulaciones y finalmente anunció su tan esperada colaboración musical, titulada Die With A Smile. La noticia fue recibida con entusiasmo por sus seguidores este 15 de agosto, tras varios días de pistas crípticas en sus redes sociales que generaron expectativas sobre el proyecto conjunto.

Los rumores sobre la colaboración comenzaron a tomar fuerza cuando Lady Gaga compartió un video en sus redes sociales donde se la veía tocando el piano mientras llevaba una camiseta con el nombre de Bruno Mars. Poco después, Mars replicó el clip en su cuenta y subió una foto en Instagram luciendo una camiseta con el nombre de Gaga, alimentando aún más la especulación entre sus fanáticos.

Ahora, la confirmación oficial llegó con la revelación del título del sencillo, Die With A Smile, y la noticia de que ambos artistas grabaron un videoclip para acompañar la melodía. Pero eso no es todo, pues además, en la portada del sencillo, que también fue compartida en sus redes, se puede ver a Gaga y Mars vestidos con trajes azules y camisas rojas, adoptando un estilo country que ha sorprendido a muchos.

Hay que decir que esta canción marca el regreso de ambos artistas a la escena musical. Para Lady Gaga, es su primer lanzamiento desde diciembre de 2023, cuando colaboró con The Rolling Stones en Sweet Sounds Of Heaven. Por su parte, Bruno Mars no había lanzado nueva música desde 2021, cuando presentó su disco en colaboración con Anderson .Paak, titulado An Evening With Silk Sonic, que le valió varios premios Grammy.

Los fans de ambos artistas han expresado su emoción en redes sociales, anticipando que Die With A Smile será un éxito que combinará el talento y estilo únicos de Gaga y Mars. La colaboración promete ser uno de los lanzamientos más destacados del año, consolidando aún más la carrera de estos dos íconos de la música pop. No te olvides de seguir visitando nuestra página web Tribuna Sonora para saber de esta y otras noticias relevantes.

