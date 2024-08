"Ponte los pantalones": Madre de Geraldine Bazán le manda mensaje a Gabriel Soto en 'VLA'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La señora Rosalba Ortiz, mayormente conocida como la madre de Geraldine Bazán, sigue hablando de su verdad en el escándalo que envuelve a su hija y el galán de melodramas, Gabriel Soto, pues en una reciente entrevista para Venga la Alegría, esta declaró que le ha mandado mensajes contundentes a su exyerno sobre todos los dramas que han pasado en estos últimos años, pidiéndole que al fin se "ponga los pantalones".

La señora Rosalba desde hace muchos años brinda entrevistas muy sinceras con la prensa con respecto a su exyerno, pues una vez que se hizo oficial su relación con Irina Baeva, a la cual acusaron de haberse metido en el matrimonio de Geraldine y de Gabriel, ha dado su opinión de lo que para ella ha sido estas situaciones, siendo una de las que afirman que sí hubo infidelidad, soltando secretos y comentarios de su familia a raíz del tema. Incluso en la reciente separación de la rusa y el mexicano, esta ha hablado al respecto y asegura que trata de contactarse con Soto para arreglar las cosas.

Por su parte, el galán de novelas como Mi Camino Es Amarte en una entrevista quiso evitar hablar de su exsuegra, y simplemente ha mencionado que la respeta mucho por ser la abuela de sus dos hijas y que eso no va a cambiar nunca, y que por él, nunca va a pasar algo que cambié eso, pero que no piensa ir más allá: "Mira, es la abuela de mis hijas. Yo siempre la voy a respetar y bueno, siempre por el bienestar y por la integridad de mis hijas, haré todo lo posible para que haya un respeto entre todos".

A estas declaraciones dadas al matutino de TV Azteca, doña Rosalba respondió que ella no tenía más que expresarle un agradecimiento de reconocer que son familia, recalcando que ambos ya están unidos por sangre debido a sus nietas y ese lazo es irrompible, por lo que lo hace su familia de cierto modo y siempre van a estar en la misma línea: "Eso me da gusto, porque finalmente somos familia. Siempre he dicho, pueden haber distracciones, pero la familia es la sangre, y mi sangre la tiene mi hija y sus hijas tienen su sangre. Ya está mezclada con la de ellos, así que siempre seremos familia".

Tras esto, la madre de la actriz de Corona de Lágrimas 2, mencionó que ella sigue tratando de contactarlo para poner las cartas sobre la mesa de todo lo que ha pasado en estos años, lo que se ha dicho y hecho, afirmando que todo lo hace para que le de su lugar a su hija y nietas, por lo que le exige que salga a defenderlas: "Yo le puse ahí, 'es tiempo de que ya te pongas los pantalones, defiendas a tu familia, porque tu familia son las niñas y la madre de tus hijas'".

Finalmente, sobre la posible reconciliación entre la exparticipante de La Casa de los Famosos y de Gabriel, esta señaló que de eso prefiere no hablar ni meterse, ya que en realidad en ese aspecto a ella no le toca opinar ni tomar decisiones, sino simplemente escuchar y apoyar a su hija como siempre, pues al final es la vida de ella: "Pero yo creo, como ya lo dije, que se perdió la confianza, admiración, respeto, el amor, lealtad, la amistad queda y sobre todo la relación de padres. Ya mi hija sabrá y también Gabriel".

