¡Qué arrastrada! Expareja de Agustín en 'LEBEH' lo hunde y exhibe sus groserías en 'Hoy'

Ciudad de México.- A casi un año de haber sido pareja en Las Estrellas Bailan en Hoy, la reconocida actriz y cantante, Isabel Madow, acaba de emplear sus redes sociales para darle otra arrastrada pública al polémico galán argentino, Agustín Fernández, ante sus constantes polémicas dentro de La Casa de los Famosos México, pues exhibió sus groserías durante su tiempo en el programa Hoy, consiguiendo hundirlo más ante la opinión pública.

Con mucha ilusión y con metas muy claras, fue como Madow dijo entrar al reality de baile del matutino de Televisa, esperando que a sus 50 años pudiera demostrar que la edad solo es un número, y por supuesto mostrar que es una artista completa que no solo actúa y canta, sino que también baila. Sin embargo, conforme pasaban las semanas las criticas se volvían más rudas y los críticos la destrozaban junto a Agustín, aunque llegaron a la final gracias a los votos que recibía el influencer por el público.

En su momento, la actriz de novelas como Vivir de Amor, mostró su descontento con Fernández por todos los problemas que habían tenido al momento de los ensayos, su falta de química y comunicación, culminando de la peor manera, pues ya que se habían instalado en la gran final, Agustín decidió anunciar en vivo que abandonaban el reto, situación a lo que ella nunca estuvo de acuerdo, pero ya no pudo apelar. Y ahora, a un año de lo sucedido, Isabel ha decidido exponer la raíz de sus problemas.

Uniéndose a Nicola Porcella y Wendy Guevara, que no les ha quedado más remedio que exponer muchas verdades de su amigo por todo el hate que les ha caído por comentarios al interior de La Casa de los Famosos México, Madow, a través de su cuenta de X, antes conocida como Twitter, hizo lo propio y confesó que durante su tiempo juntos en el reality, este no hacía más que hablar mal de la gente y que le dijo muchas cosas del estilo que se puede ver en el show de VIX, destacando que el público aumentaría su odio si ella contara todo.

Espero que ahora entiendan porque no había química en el baile y si les contara todo lo que me dijo lo odiarían más pero yo soy una dama y no pienso hablar porque no me gusta hablar mal de la gente aunque me hagan daño. ¡Dios siempre pone a la gente en su lugar!", aseguró Madow.

Pero, firme en su postura, de solo declarar que ella sufrió en su tiempo con el exparticipante de Quiero Cantar, que se emitió por Venga la Alegría, y no querer contar más a detalle de lo sucedido, Isabel respondió a una de sus seguidoras que ella piensa que hubiera sido muy diferente su historia dentro de Las Estrellas Bailan en Hoy de no haber estado con Agustín: "Ojalá me hubiera tocado otra pareja de baile, seguro lo hubiera disfrutado y me hubiera quedado con un recuerdo de vida maravilloso pero en fin, una raya más al tigre amore".

