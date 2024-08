"Tengan cuidado": AMLO manda recadito a 'La Casa de los Famosos' por drama de Adrián Marcelo

Comparta este artículo

Ciudad de México.- En medio de todo el escándalo que existe dentro de La Casa de los Famosos México, el aún presidente del país, AMLO, acaba de pronunciarse sobre este tema y ha hecho una fuerte declaraciones sobre la libertad de expresión, pero la limitantes a lo vulgar, por lo que mandó un fuerte recadito a la producción del proyecto y los altos mandos de la televisora, sobre los dramas que viven a causa de Adrián Marcelo y sus agresiones, externando que deben "tener cuidado" con lo que dicen y hacen.

El tema del presentador de Multimedios sigue y sigue creciendo, pues ante sus desafortunados comentarios burlándose de los feminicidios, minimizando la depresión de Gala Montes, y hablando pestes del cuerpo de las mujeres, no solo se ha pronunciado la Secretaría de Mujeres a emitir un comunicado en el que pide a Televisa que se sancione a Marcelo de alguna manera y no quede impune la violencia de género que está ejerciendo, pues ahora hasta el presidente de México ha tocado el tema.

Fue durante la mañanera de este 15 de agosto cuando un reportero le cuestionó a Andrés Manuel López Obrador que opinaba del proyecto producido por Rosa María Noguerón, y de todo lo que ha pasado, a lo que este mencionó que sabía de su existencia pero que nunca la a visto ni sabe en sí de que trata, por lo que señaló que no debe de ser tan relevante como se cree ni tiene el éxito que se dice, minimizando el auge que ha tenido en las últimas semanas.

Ante esto, reportero insistió tomando el comunicado de la organización en contra de la violencia en contra de la mujer sobre específicamente el conflicto de Adrián con la actriz de novelas como La Mexicana y El Güero, a lo que declaró que no tenía mucho que decir, solo que estaba seguro que la gente era lista al igual que la televisora y no se dejarían engañar por nada para consumir y mostrar algo que verdaderamente no se quiere ver.

Lo que puedo comentar es que deben garantizarse las libertades y si hay excesos, yo creo que les afecta a los productores del programa y a la televisora, porque ya estamos en un momento en tiempos en que la gente está muy consciente de lo que vale la pena ver o escuchar", externó AMLO.

De la misma manera, declaró que duda mucho que Emilio Azcárraga no salga a defender a las mujeres ya que además de tener su propia familia con hijas, señala que tiene la capacidad de ver que es lo que el pueblo mexicano quiere y les dará foco en ese aspecto: "Lo que tiene que hacer los dueños es autolimitarse por cuestiones de decencia, Emilio Azcárraga y los dueños de Televisa porque ni modo que estén permitido vulgaridades o expresiones tóxicas o insultos... que no haya censura".

Tras esto, declaró que había que tener mucho cuidado con lo que se dice y la importancia que se le da en redes sociales a algo o alguien, pues destaca que los mexicanos cuando le ponen "puras vulgaridades" es evidente que va a evitarlas y buscar mejor contenido: "Cualquier familia que empieza a ver que hay un programa de puras vulgaridades, no le importa, no le interesa. Además, cuando hablan de éxito hay que ver cuánto, porque somos 130 millones de habitantes. Hay que tener cuidado".

Fuente: Tribuna del Yaqui