Tensión en 'LCDLF México': Sabine Moussier y Gomita protagonizan intenso enfrentamiento

Ciudad de México. - La última jornada de nominaciones en La Casa de los Famosos México no solo sorprendió a los espectadores con los nombres de los nominados, Mariana Echeverría, Gomita, Arath de la Torre, Mario Bezares y Briggitte Bozzo, sino que también fue escenario de un acalorado enfrentamiento entre Sabine Moussier y Gomita, quienes dejaron ver la tensión que se vive dentro del reality show.

Ahora bien, el día fue particularmente difícil para Moussier. Después de recibir una invitación de Karime, la actriz se vio envuelta en una fuerte discusión con Gomita, quien la hizo sentir atacada en medio de la tensión por las nominaciones. Todo comenzó cuando Sabine conversaba con varios compañeros, entre ellos Adrián Marcelo, Agustín, Ricardo Peralta, Mariana y la misma Gomita. Fue entonces cuando la influencer le hizo una observación directa que encendió la chispa del conflicto.

Gomita cuestionó a Sabine por no haber nominado a ninguna mujer del cuarto mar, sino a Arath y a Mario. “Las viejas te han tratado súper mal, ese es mi punto de vista. Por eso es que si estás acá y que ahorita digas: ‘Estoy o no estoy aquí o no he cerrado el trato’, wey, si aquí duermes, es como si no te protegiéramos aquí”, dijo Gomita, lo que provocó una inmediata y molesta reacción en Sabine.

No te equivoques, me estás faltando al respeto porque a mí nunca me dijeron ‘no digan a quién votaron’. Todo lo demás que han dicho, yo lo he hecho al pie de la letra. Yo no soy una traidora ni soy una ch*ngada, que te vaya quedando súper claro”, respondió Sabine con firmeza, dejando en claro su inconformidad con el comentario de Gomita.

Ante la intensidad de la respuesta de la actriz, Gomita mantuvo la calma y trató de aclarar su postura: “Yo jamás te dije traidora, Sabine, ni te estoy faltando al respeto. Te estás poniendo muy altanera y yo jamás me estoy poniendo altanera ni te estoy faltando al respeto”, manifestó.

Hay que decir que la situación podría haberse puesto peor, pero la intervención de sus compañeros permitió que ambas lograran calmarse y aclarar el malentendido. Gomita dejó claro que nunca tuvo la intención de insinuar que Sabine fuera una traidora y se disculpó diciendo: “No te quise hacer sentir mal”. Sabine, ya en un tono más relajado, respondió: “Perdón si me alteré”.

Aunque la tensión fue evidente, el intercambio de palabras concluyó en un tono conciliador, reflejando una vez más el ambiente dentro de La Casa de los Famosos México conforme avanza el reality show. La dinámica entre los participantes continúa siendo impredecible, y con las nominaciones en marcha, las emociones sin duda están a flor de piel.

Fuente: Tribuna