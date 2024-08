¿Traición a 'Hoy'? Arath de la Torre impacta con inesperada confesión de Andrea Rodríguez

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Dentro de La Casa de los Famosos México las conversaciones son grabadas y expuestas en todo momento, ya sea en el en vivo o lo que fans graban y exhiben por redes sociales, por lo cual nada pasa desapercibido, especialmente lo que Arath de la Torre acaba de revelar sobre su jefa, la productora Andrea Rodríguez Doria, pues hizo una inesperada confesión de las últimas palabras que le dijo antes de entrar que impactaron a todos, ¿acaso traicionó a Hoy?

La controversia y el escándalo están siendo parte fundamental del polémico reality show de Televisa desde el día uno, pues sus habitantes han dado mucho de que hablar con sus declaraciones, sus peleas y sobre todo el team 'Tierra' con su constante "viboreo", en el que hablan mal de básicamente todo el mundo, incluso de ellos mismos cuando uno falta, lo que ha generado mucha molestia entre el público que afirma ayudará a irlos sacando uno a uno.

Pero ahora, fue el team 'Mar' el que se robó el foco por hacer una declaración inesperada sobre la productora del matutino de la empresa San Ángel que lleva un contexto sobre Paco Stanley y Paul Stanley que generó un gran impacto. Desde que Arath entró, Mariana Echeverría aseguró que la productora de Hoy, le pidió a ambos que se fueran siempre en conta de Mario Bezares por el tema tan polémico del asesinato no resuelto del padre de Paul, del que Mario fue acusado como uno de los autores.

Este presunto complot armado por la tía de Andrea Escalona, Stanley y el resto de los presentadores del matutino, fue dicho por la exconductora de Me Caigo de Risa a Mario, quien por fortuna no hizo mucho caso de lo dicho y ahora forma un equipo aparentemente muy unido con Arath. Tal parece que este tema que fue tocado en la segunda semana, llegó a los oídos del presentador y en una conversación hizo saber sutilmente que no hubo complot en contra de nadie desde afuera, sino que él se hizo juicio propio dentro de la casa.

Esto pues durante una charla con Karime Pindter, Bezares y el resto del equipo, el actor de programas como Simón Dice, declaró que Andrea le comentó que ella sentía que harían mucha conexión él y Mario debido a que además de que se asemejan a la edad, manejan el mismo tipo de humor y tiene muchas cosas en común, por lo cual el denominado 'Mayito', Karime, Gala Montes y Briggitte Bozzo le mandaron sus saludos y externaron su cariño por Rodríguez.

Ante estas declaraciones, la hermana de la difunta Magda Rodríguez, así como externó su molestia con Mariana y Adrián Marcelo por hablar mal de Hoy e "inventar" cosas en su momento, ahora, mediante su cuenta de X, antes conocido como Twitter, les envió un mensaje de apoyo y agradecimiento por mostrar la verdad: "Me encanta el video que me enviaron de @ArathdelaTorre y @mario_bezares con @GalaMontes2, los quiero #teammar @briggi_bozzooo y @karimepindter_ a seguir creando. A la gente buena le pasan cosas bonitas".

Fuente: Tribuna del Yaqui