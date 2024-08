Victoria Ruffo prepara su entrada a 'De viaje con los Derbez'; José Eduardo da los detalles

Comparta este artículo

Ciudad de México.- ¿Alguna vez te imaginaste a Victoria Ruffo en De Viaje con los Derbez? Este inesperado encuentro está cerca de convertirse en una realidad gracias a Tessa, hija de José Eduardo Derbez. La bebé llegó a suavizar corazones, sepultar rencores y unir a dos figuras del espectáculo que duraron años sin dirigirse la palabra. Ambos confesaron a medios que hicieron las paces y se perdonaron, lo que promete una nueva dinámica familiar.

Previo al nacimiento de Tessa, tanto Eugenio Derbez como la protagonista de telenovelas se mostraron ariscos en cuanto a una reconciliación. Incluso cada uno le celebró un baby shower por su cuenta con tal de no verse las caras. Las cosas han cambiado y los dos pactaron dejar atrás el enojo que en algún momento los separó. Todo parece fluir pacíficamente, lo que abre la posibilidad de verlos colaborar en un proyecto.

El nacimiento de Tessa logró reconciliar a sus abuelos, Ruffo y Derbez

La prensa se reunió con José Eduardo Derbez para saber todos los detalles sobre el nuevo personaje en la serie, disponible en Prime Video. Si bien el famoso dijo no saber mucho, pues explicó que se trata de un acuerdo que no le corresponde, sí mencionó que es muy probable que el público vea a Vicky viajando con la familia del comediante. Contó

José Eduardo anunció que se incorporará a la obra teatral Peter Pan que Sale Mal este fin de semana, lo que deja su espacio libre en De Viaje con los Derbez, del cual su madre ya recibió una invitación para ocuparlo. Mencionó que aún faltan conversaciones profundas para pulir los pormenores, pero por su parte estaría encantado de que se concretara para la siguiente temporada.

Lo estamos guardando para la siguiente temporada, platicarlo ahí, lo hablaremos, pero sí queremos, o sea, quiero que ahí vaya mi mamá o no, no sé, eso no me corresponde a mí".

Más adelante, el artista manifestó todas las emociones que sintió al ser testigo de un momento tan especial y tan esperado, como lo fue el reencuentro de sus padres. Reconoció que fue un alivio no tener que recurrir a medidas extras para mantenerlos separados, pues ambos fueron muy flexibles y le dieron prioridad a Tessa, en lugar de a sus diferencias.

Adelantó que este arreglo le facilita las cosas en el futuro, pues ya no tendrá que dividirse en dos cuando planee celebrarle fiestas a su bebé. Sobre ello, compartió que el primer evento será el bautizo, aunque este año ya no se llevará a cabo porque no le dará tiempo de organizarlo como él quiere: "choncho" y "sabroso". Así que será hasta el 2025 cuando tengamos más noticias sobre la enorme fiesta.

Fue algo precioso, mágico, bonito, lindo, entonces yo lo gocé, creo que ellos también, no hubo necesidad de poner seguridad extra, ni nada, entonces en cuestión de fiestas en familia o esas cosas, pues yo feliz, pero en cuestión de convivencia creo que todo ya está más que hablado".

Los seis abuelos se reunieron para darle la bienvenida a la bebé

Fuente: Tribuna Sonora