Wendy Guevara y Nicola Porcella corren a Agustín Fernández por su desempeño en 'LCDLFM'

Ciudad de México.- Algo que ha tenido en descontento al público es la actuación de los nuevos habitantes de La Casa de los Famosos México, quienes al contrario de los participantes anteriores, éstos se han caracterizado por apoyarse más en la polémica y en atacarse entre ellos mismos, en lugar de brindar contenido de calidad a la audiencia, tal y como los acostumbró el Team Infierno hace 1 año, aproximadamente.

Un ejemplo de ello es el que ocurrió con Agustín Fernández, quien al ser un amigo tan cercano de Nicola Porcella, la gente consideró que podría llegar a tener un comportamiento similar al del famoso, quien logró conquistar a la audiencia gracias a su comportamiento amigable y cariñoso con todos sus compañeros; incluso la gente lo defendió en más de una ocasión por aparentar ser muy noble y llegar a tener crisis de ansiedad dentro del show.

Wendy Guevara y Nicola Porcella corren a Agustín Fernández de su casa

Sin embargo, este no es el caso de Augstín Fernández, quien desde los primeros días del concurso cayó de la gracia de la gente e incluso ha llegado a ser cancelado por los comentarios que ha hecho con respecto a sus compañeras. Es bajo este contexto que Wendy Guevara y Nicola Porcella acudieron a Hoy, la conductora Andrea Legarreta aprovechó el momento para cuestionarlos si es que aún tenían planeado irse a vivir con el famoso.

Y es que, como algunos recordarán, anteriormente se llegó a plantear la idea de que Guevara, Porcella y Fernández se fueran a vivir como compañeros de habitación, a lo que Wendy balconeó a Nicola y reveló que ya no estaban de acuerdo en compartir techo juntos: “Nicola me dijo que ya no, nada más quiere que seamos dos”, declaró la ganadora de La Casa de los Famosos México, a lo que el peruano respondió: “Pero no lo digas…”.

Wendy comenzó a reírse y culpó a Andrea Legarreta por su indiscreción, ante esta situación, Nicola fue cuestionado sobre su postura ante la actuación de su amigo, a lo que respondió que, aunque en un comienzo expresó su apoyo hacia Agustín, las cosas ya habían cambiado, debido a su forma de comportarse dentro de la mansión, pero no es solo eso, sino que también declaró que el propio participante de LCDLFM 2 estaba lapidando su propia carrera en el medio artístico.

