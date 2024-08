"A chin... su madre": Hermana de Gala Montes destroza a Gomita por burlas a la actriz

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La joven Beba Montes está revolucionando las redes sociales y el público ya se ha sumado a su causa, pues como buena hermana, acaba de emplear sus redes sociales para demostrar que siempre va a defender a Gala Montes, ya que sin pelos en la lengua destrozó a Gomita y la hundió con sus declaraciones después de que esta se burlara de la inteligencia de la actriz de Televisa, afirmando que cuando quiera su hermana la manda a "ching... a su madre".

Dimes y diretes es lo que se ha venido manejando en las últimas semanas dentro de La Casa de los Famosos México, en los que unos insultan a otros y se burlan de pequeñas acciones. En esta ocasión una vez más es el team 'Tierra' el que decidió humillar entre burlas e insultos a Gala, pues al haber comenzado su carrera a tan solo seis años de edad, no pudo concluir una carrera universitaria, por lo que no la han bajado de "ignorante".

Desgraciadamente no es raro que Adrián Marcerlo, Mariana Echeverría y demás, insulten aspectos físicos y mentales de la actriz, y ahora que Sian les mencionó lo de los estudios, no dejaron pasar la oportunidad para tratar de hacerla menos por eso, incluso Gomita se mostró sorprendida y dio a entender que se sentía menos por estar peleando con alguien "que no tiene papeles", asegurando que ella es licenciada en Comunicación. En redes desmintieron a la expayasita y exhibieron que ella misma dijo que solo terminó la secundaria.

Por otro lado, 'La Beba' empleó su cuenta de Instagram para compartir un video, que rápidamente fue viralizado en X, antes conocido como Twitter, en donde saca las garras por su hermana y declara que por su trabajo no pudo estudiar una licenciatura, pero que nunca ha dejado de prepararse, que sabe dos idiomas a la perfección, que estudio negocios Internacionales y que se ha preparado para irse a estudiar a Londres.

Pero eso no fue todo, pues declaró que su hermana "no es pend...", que tiene mucha garra y que cuando a ella se le de la gana la puede "vestir de payasa" y sacarla "cuando quiera a chin... a su madre", declarando que incluso ya lo ha hecho en varias ocasiones y tan bien que ni se ha dado cuenta. Como era de esperarse, los fans en redes han aplaudido a Beba por no dejar de apoyar a la actriz de Vivir de Amor y poner en su lugar a todos los que la quieren hacer quedar mal o humillar.

Fuente: Tribuna del Yaqui