Acoso y otras polémicas a las que se ha enfrentado Ricardo Peralta antes de 'LCDLF México'

Ciudad de México.- Desde su estreno el mes pasado, La Casa de los Famosos México no ha dejado de generar polémicas y se ha consolidado como uno de los programas más comentados en redes sociales. Recientemente, un incidente protagonizado por Ricardo Peralta y Sian Chiong ha generado un nuevo escándalo que ha mantenido en debate a los seguidores del reality.

La situación tuvo lugar en el cuarto 'Tierra', donde Ricardo se acercó de manera sigilosa hacia Sian, quien se encontraba fingiendo que estaba dormido para darle un beso y luego salir corriendo del lugar. El debate en redes no se hizo esperar, pues mientras algunos lo vieron como algo inofensivo muchas personas señalaron este gesto como acoso; sin embargo, esta no es la primera vez que 'Pepe' es acusado de acoso, pues esta nueva polémica hizo que los usuarios recordaran otras situaciones en las que se ha visto involucrado.

Hace unos años, el creador de contenido Mario Pineda acusó a Ricardo Peralta y a su amigo Teo de acoso sexual por medio de un video que ahora se encuentra eliminado. Mencionó que los conoció en 2017 y lo introdujeron al mundo de YouTube. Dijo que atravesó un comportamiento invasivo por parte de los dos: “Me bajaron el pantalón, me vieron las nalgas.... También me acosaba Charly, el novio de Pepe”. Estas experiencias lo afectaron profundamente, por lo que expresó su “coraje e impotencia” a través de su declaración.

Por otro lado, la modelo e influencer Renata Altamirano, en un video habló acerca de la relación que tuvo con Ricardo, pues la interacción que tuvieron durante sus años de juventud fue traumatizante y la llevó a abandonar las redes sociales por un tiempo. Altamirano describió que se sintió víctima de bullying por su aspecto físico cuando tenía 17 años, antes de su transición como mujer trans : "Fui víctima de ese par de personas (Pepe y Teo), a mí fue a quien más se le tiró. Hacían videos para tirarme, burlarse y humillarme", declaró.

La acusación más reciente ocurrió este 4 de agosto, cuando un publirrelacionista mexicano aseguró que fue víctima de Ricardo durante la entrega de los Premios Elliot. De acuerdo con el relato de Juan Carlos Talavera, en la fiesta posterior a los premios Peralta se le acercó con insistencia para que juntos se fueran de la fiesta:

Pero cada vez era más insistente y luego me empezó a hacer preguntas más personales, que si era gay, que que rol era, etc. y había momentos donde hacía bromas, y me abrazaba e intentaba besarme el cuello, obvio se empezó a hacer sentir incómodo", dijo.