Ariadne Díaz estalla por polémicas en 'LCDLF México' y lanza crítica contra Galilea Montijo

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El furor que ha provocado la segunda temporada de La Casa de los Famosos México ha alcanzado no solo al público televidente sino también a los mismos integrantes del medio artístico. Luego de que personalidades como Andrea Legarreta se manifestaran en contra de varios integrantes del reality, ahora fue la actriz Ariadne Díaz también se sumó a la controversia y mandó una crítica para la producción y para la propia Galilea Montijo.

En una entrevista a las afueras de Televisa, la esposa de Marcus Ornellas confesó que no es fiel seguidora del programa debido a que no tiene mucho tiempo para verlo. "No he visto todo, les decía por dos cosas, porque no tengo mucho tiempo libre, y porque soy muy viciosa yo, entonces si me empiezo a enganchar ya valí, y no, tengo que dormir". Y al igual que algunos televidentes, Ariadne se quejó de que las galas de LCDLF México terminan muy tarde.

Los domingos mi Gali se tarda mucho en decir quién salió, entonces yo me voy a dormir y al día siguiente me entero, porque si no, no la armo”, explicó Díaz.

No obstante, la actriz de novelas como La Mujer del Vendaval externó su descontento con algunos de los participantes como Adrián Marcelo, e incluso pidió que abandonaran el proyecto por una poderosa razón. "En maquillaje me enteré de esta parte de que Adrián y el conflicto que tuvo con Arath, entonces me puse a chismear y me dio mucho coraje". Incluso, Ariadne le dio toda la razón al conductor del programa Hoy y aplaudió su valor de exponerse ante las cámaras.

Creo que lejos de censurar a una persona que se está abriendo a hablar de un tema tabú, que son los desequilibrios o enfermedades mentales, que esta persona le diga ‘no hables de eso’, ¿por?, ¿por qué no va a hablar de eso?", externó la artista.

De la misma manera, Ariadne empatizó con De la Torre y resaltó su valentía por la forma en la que está enfrentando los cuestionamientos por exponer que padece ansiedad y depresión. "Si es el mensaje que tiene para dar y que te aseguro que mucha gente alrededor del mundo va a decir 'qué fregón que un actor de su nivel, de su fama, esté dispuesto a vulnerarse y hablar de esta situación', o sea, ¿cómo lo vas a censurar?".

Finalmente, Díaz expresó su deseo de que personajes como Adrián Marcelo abandonen la temporada de La Casa de los Famosos México: "Ojalá que salga ya de esa casa gente que no tiene mensajes positivos, porque ya la vida de por sí está complicada como para que venga gente a amedrentar a los que de por sí la están pasando mal con una situación así".

Fuente: Tribuna