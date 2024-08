Cayó en depresión: Tras retiro de Televisa y acabar en la cárcel, actriz reaparece en 'Hoy'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una polémica protagonista de novelas, que meses atrás confirmó su retiro de Televisa y que enfrenta un serio problema legal por el que tuvo que visitar una cárcel, reapareció ante los medios de comunicación como el programa Hoy, y compartió una triste noticia sobre su vida privada. La famosa actriz declaró que cayó en depresión debido a todos los ataques que recibe y por ello decidió empezar a tomar terapia.

Se trata de la controversial estrella cubana Livia Brito, quien no ha tenido una buena relación con la prensa en los últimos años. Con una carrera en ascenso, la joven Livia llegó a la televisora de San Ángel hace 14 años y su primera novela fue Triunfo del amor. Luego estuvo en otras como Abismo de pasión, Muchacha italiana viene a casarse, La Piloto, Médicos, línea de vida, La Desalmada y Mujer de Nadie.

Antes y después de Livia Brito en las novelas

Luego la también modelo y empresaria se retiró de la actuación durante unos meses, pues intentaba ser madre con su exnovio Mariano Martínez, pero los tratamientos de fertilidad no dieron buenos resultados y regresó para ser protagonista del melodrama Minas de Pasión. Hace unas semanas, Brito fue captada saliendo del Reclusorio Sur ya que ella y su ex fueron a comparecer ante las autoridades por el delito de falsedad de declaraciones, en relación al caso de agresión contra el papparazzi Ernesto Zepeda.

Aunque cuando salió del centro penitenciario Livia no quiso decir ni una sola palabra, hace algunas horas fue captada en el aeropuerto de la Ciudad de México y decidió sincerarse con los reporteros sobre porqué a veces no quiere dar declaraciones. Frente a las cámaras de Hoy, la intérprete de 38 años explicó que recibe ayuda psicológica para lidiar con las críticas que ha recibido de los medios de comunicación.

A veces me impresiona porque yo no les digo que voy a estar aquí, y entonces aparecen, y luego no quiero hablar, y luego me dicen 'ay. qué grosera que no quiso hablar', pero tienen que tener en cuenta que yo no les hablé, o sea que ustedes llegaron solitos, entonces no es que yo sea grosera, es que a veces simplemente no tengo tiempo o no es que sea grosera", dijo.

En este sentido, Brito recalcó que cuando las preguntas son sobre su vida laboral, no tiene ningún problema en contestar, pero cuando abordan otros temas, tiene el derecho a negarse a charlar con ellos. "De telenovelas, con todo el gusto voy a hablar con ustedes todo lo que quieran, porque esa es mi profesión, no me conocen por otra cosa... Y por eso yo los entiendo que es su trabajo, pero también tienen que entender que no siempre tenemos que dar entrevistas y no por eso somos groseros".

Abriendo su corazón, la cubana reveló que los ataques y señalamientos que recibe en redes sociales la han hecho caer en depresión, por lo que tuvo que recurrir a ayuda profesional para salir avante de esta situación: "Sí me duele mucho lo que dicen a veces, porque obviamente soy un ser humano normal como todo el mundo, pero bueno, o sea, ni modo, prefiero quedarme callada y que hablen y digan, porque a veces cuando me quedo callada es mejor. Cuando nos ven que nos duelen las cosas, les gusta, y es feo", declaró.

He tenido que llevar mucha terapia, mucha, por muchas cosas. Ya últimamente opté por hablar de mi psicólogo y ya, quedarme en mi casa casi no salgo. Antes sí lloraba mucho, ya ahorita con terapia y con sesiones psicológicas y todo, con mi familia y con mis perritos, ya casi no", agregó.

Por último, Livia explicó que por el momento está enfocada en su vida profesional y se encuentra en pláticas para protagonizar otra telenovela en el Canal de Las Estrellas. "Ya hay planes de regresar, sí, ya tenemos por ahí una novela en puerta, teníamos ya una novela, pero desafortunadamente falleció Nicandro Díaz y ya había platicado con él, ya iba a empezar, se retomó ahorita la novela, creo que la va a retomar", finalizó.

Livia Brito reaparece en Hoy

Fuente: Tribuna