Conductores de LCDLF destrozan a Mariana por comentario PESADO a Briggitte

Ciudad de México.- Los habitantes nominados de La Casa de los Famosos compartieron una cena anoche. Durante la convivencia, los asistentes reservaron un momento para dedicarle un mensaje a cada uno de sus compañeros en riesgo de ser eliminado. La conversación se prestó a que varios reconocieran las cualidades de sus adversarios, sin embargo, en el caso de Mariana Echeverría ocurrió lo contrario, lo que le valió ser criticada por Cecilia Galliano y Mauricio Garza, conductores del afamado programa.

Mientras que Gomita y Briggitte Bozzo exaltaron las virtudes del resto de los comensales, Mariana prefirió darle prioridad a las 'carencias' de la habitante más joven, con quien ha tenido enemistad desde la primera semana del concurso y parece ser que esta rivalidad no está próxima a cambiar. Mientras que la actriz pelirroja admitió que la relación con la integrante de 'Tierra' no es la mejor, se concentró en destacar sus puntos positivos. Por ejemplo, la presentó como una mujer guerrera que aporta muchas cosas buenas, de quien ha aprendido a no tomarse las cosas personales. Asimismo, aplaudió su habilidad culinaria y su buen sazón.

Nominados de la cuarta semana de LCDLF

Cuando la comediante tomó la palabra, comenzó su discurso aseverando que no mentiría, ni sería hipócrita con Briggitte. Enseguida, lanzó que ambas no compaginan ni en edad, actitudes y pensamientos. Bajo esta premisa, sostuvo que son "como el agua y el aceite". Sus palabras ya parecían un tanto rudas, teniendo en cuenta que se trataba de un momento emotivo. Sin embargo, fue más allá al señalar que le desesperaba la inmadurez de la venezolana y ejemplificó con que los gritos de 'Bri' le molestan porque no le permiten conciliar el sueño.

La toma pasó al set donde se encontraban Galliano y Garza, quienes se mostraron inconformes con el comentario que protagonizó la presentadora que hemos visto en emisiones como Se Vale y Guerra de Chistes. Ambos coincidieron que le hizo falta empatía hacia Bozzo. A la par, la acusaron de ponerse en una posición superior al insinuar que ella tenía más madurez, inteligencia y edad. Los dos conductores que han seguido con detenimiento el comportamiento de Mariana Echeverría consideran que está llena de soberbia y sugirieron que la madurez no se relaciona con los años.

Fuente: Tribuna Sonora