Dakota Johnson desmiente rumores de su presunta ruptura con Chris Martin: "Felices juntos"

Los Ángeles, Estados Unidos.- Dakota Johnson y Chris Martin han estado en el selecto grupo de parejas estables en la farándula estadounidense durante casi 7 años; sin embargo, casi de la misma manera en la que ocurrió con Jennifer Lopez y Ben Affleck, el cantante y la estrella de 50 Sombras de Grey dejaron de ser vistos juntos, sobretodo en el tour de Europa de Coldplay, donde la actriz brilló por su ausencia.

Es bajo este contexto que, durante la mañana de este viernes, 16 de agosto, trascendió la noticia de que Johnson y Martin habían terminado definitivamente. Los encargados de correr este rumor fueron los miembros del tabloide británico Daily Mail, donde una fuente cercana a la pareja reveló que ambos intentaron salvar su relación de manera desesperada, pero al final no lo lograron, por lo que llegaron a la conclusión de que, lo mejor, era terminar.

Dakota Johnson desccarta rumores de ruptura con Chris Martin

Según las declaraciones de la fuente, el principal problema entre ambos fue que, por su agitada agenda, apenas y podían pasar tiempo juntos, pese a lo ocurrido considera que ambos “siempre se amarán”, lo que significa que no están peleados: “Quería que funcionara, pero no lo hizo”. A tan solo unas horas de que saliera a la luz el informe, el medio estadounidense Page Six se puso en contacto con el representante de Dakota Johnson para que confirmara o negara si hubo una ruptura.

El mánager de la celebridad expresó que los informes no son reales, pero no solo eso sino que la pareja parece estar atravesando un gran momento juntos: “Están felices juntos”, declaró el representante. Con ello se puede decir que, en realidad, lo dicho por el medio británico no sería verdad y todo parece indicar que los famosos están disfrutando de su relación como lo han venido haciendo desde hace 7 años.

Como se mencionó anteriormente, los rumores de que Dakota y Martin habían terminado su relación surgieron porque la famosa no asistió en la gira Music of the Spheres se Coldplay en Europa, especialmente en Irlanda; por otro lado, la histrionista se dejó ver sin el anillo de compromiso que el intérprete le había obsequiado. De acuerdo con reportes, la última vez que ambos fueron vistos juntos fue en el Festival de Glastonbury en Somerset, Inglaterra.

