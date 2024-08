Golpe a Pepillo Origel: Productor "demandará" al conductor de Televisa por fuerte razón

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Tal parece que la opinión de Pepillo Origel una vez más le va a dar grandes problemas, pues se ha dicho que el productor de teatro tan reconocido y aclamado, Iván Cochegrus, está harto de los ataques que ha lanzado en su contra en las últimas semanas, por lo cual va a darle un duro golpe legal, debido a que sí se ha decidido a "demandarlo" por posible daño moral a causa de esta fuerte razón.

Origel si por algo es conocido es por sus mordaces comentario en contra de celebridades que no soporta, como recientemente ha pasado con Cochegrus, al cual llamó "viejo metiche" durante una de las emisiones de Con Permiso, después de que se informara que Iván ayudó a las hermanas Sylvia Pasquel y Alejandra Guzmán a registrar ante las autoridades competentes la Fundación Silvia Pinal para apoyar a jóvenes talentos del mundo del espectáculo, desestimando su carrera con comentarios despectivos.

Ante esta situación, el presentador de Caperucita Roja, ¿Qué Onda con tu Abuelita?, en una entrevista para TV Notas dejó en claro que no iba a soportar esta clase de comentarios, especialmente de alguien que casi le dobla la edad y se atreve a llamarlo "viejo", recalcando que ya lo habló con sus abogados: "Qué mal, hablar con esas palabras, cuando dice que es un señor con clase y educación. Platiqué con mis abogados. Son semanas de ataques del señor Origel. Tengo registrado mi nombre real, artístico e imagen en el Instituto Nacional del Derecho de Autor. Voy a denunciarlo e iniciar una querella contra él".

Aunque en ese momento parecía ser solo una respuesta de un hombre molesto por los ataques en su contra, recientemente en el canal de YouTube de Gustavo Adolfo Infante, acaban de asegurar que las palabras del productor amigo de la familia Pinal sí va a demandarlo por daño moral, recalcando que de perder debería de pagar una exorbitante suma y dejar de hablar sobre él. El expresentador del programa Hoy no parece preocupado por mediante sus redes sociales aseguró que Iván mentía y que era un gran amigo de doña Silvia Pinal, pese a que este dijera que no era cierto.

Cabe mencionar que en la misma emisión del canal de YouTube del presentador de Sale el Sol, compartieron un mensaje que el productor de teatro les envió, en el cual recalcó que él tenía las pruebas para sustentar lo que dice, que no tiene problemas en exhibirlo y que él sí es un amigo de verdad de la familia de la dinastía más grande y famosa de México, pues está en las buenas y malas, no como Origel que según él, solo estuvo cuando Silvia "le fue de utilidad". Hasta el momento Pepillo no ha dado respuesta a estas nuevas afirmaciones.

