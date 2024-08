Horóscopo de Mhoni Vidente HOY viernes 16 de agosto 2024: ¿Cuál será la fortuna de tu signo zodiacal?

Comparta este artículo

Ciudad de México.- ¡Una semana más ha llegado a su final! Y si hoy, viernes 16 de agosto de 2024, tienes planeado salir a pasear o debes tomar decisiones importantes, más vale que consultes el horóscopo de Mhoni Vidente, la astróloga y tarotista más famosa de México y América Latina. En el horóscopo de hoy encontrarás las predicciones del día en asuntos de amor, dinero, trabajo, salud y más. ¡Toma nota!

Horóscopo de hoy, viernes 16 de agosto de 2024, por Mhoni Vidente: Predicciones del día para tu signo zodiacal

Aries

El horóscopo de hoy señala que tus amigos te pondrán a prueba en un tema importante sobre el amor. Trata de ser sincero sobre lo que quieres para el futuro, porque el Universo te lo dará.

Tauro

Mhoni Vidente señala que debe ser más comprensivo con sus amigos o su pareja, o de lo contrario las relaciones se pondrán muy pesadas. No dejes que tus amigos se burlen de ti.

Géminis

Disfrute un poco más de sus ganancias, recuerde que para eso trabaja tanto; no vale la pena desgastarse si no disfruta en realidad. No pelee ni humille a sus colegas de la oficina.

Cáncer

Antes de hablar con sus familiares para delatar a alguien, piénselo bien. Huya de bebidas carbónicas y excitantes, como los refrescos; eso puede hacerle mucho daño en el cuerpo.

Leo

La situación astral de este viernes 16 de agosto es contradictoria, cuidado con ese nuevo amor. Mercurio Retrógado dice que estará necesitado de amor y aprobación; tenga cuidado.

Virgo

No debe correr más riesgos de los habituales con el dinero que ha ganado, o podría caer en serias deudas. Demuestra su valía y aumenta su prestigio entre sus superiores en la empresa.

Libra

Deseche esa obsesión por la salud, está mejor que nunca, en especial en temas de salud mental. Trate de tomar más agua, querido Libra. Su piel estará mejor que nunca.

Escorpio

Los juegos amorosos se le van a dar muy bien y le harán sentir más atrevido y sexy; explote su belleza natural. Es un buen día para hacer grandes adquisiciones.

Sagitario

Momento propicio para cambiar de empleo, querido Sagitario; es hora de crecer y buscar algo mejor. El sentido del humor es importante para el cuidado del alma, no lo minimice.

Capricornio

Las buenas amistades serán las encargadas de darle ánimos en esta mala racha, la cual podría seguir varios días. Mala suerte en lo económico; no gaste mucho.

Acuario

Estado laboral muy bueno; está listo para crecer y evolucionar. Para iniciarse en el deporte, vaya muy lento. Mhoni Vidente dice que un nuevo amor llegará a su vida pronto.

Piscis

Hoy, viernes 16 de agosto, tendrás que ser directo con tus amigos sobre un cambio importante en tu vida. Todo saldrá bien y tendrás mucho apoyo; trata de tener cuidado con tu espalda.

Fuente: Tribuna