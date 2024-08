Llanto en Televisa: Maribel Guardia alista su muerte; filtran VIDEO revelando su último deseo

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Durante las últimas horas Televisa y el mundo del espectáculo en general quedaron en shock luego de que se difundiera la noticia de que Maribel Guardia había muerto de forma repentina a los 65 años. Afortunadamente, esta información resultó totalmente falsa, no obstante, se ha vuelto viral un video donde la querida artista costarricense aparece hablando de su última voluntad.

La tarde de ayer jueves TRIBUNA te informó que una cuenta de TikTok había publicado el supuesto fallecimiento de la esposa de Joan Sebastian, asegurando que incluso la Asociación Nacional de Intérpretes (ANDI) había corroborado la noticia y que presuntamente ya estaban preparando los servicios funerarios de Maribel. Muchos especularon que la actriz y cantante podría haber muerto de tristeza, debido al dolor que le causó la partida de su único hijo Julián Figueroa.

Julián Figueroa falleció en abril de 2023

Por fortuna, la propia intérprete de canciones como Qué ricas son las papas ya reapareció en redes sociales para tranquilizar a sus seguidores e informar que seguía con vida: "Me han llamado amigas llorando a mi marido le han dado el pésame. Qué cosa que hay gente que no tienen nada que hacer e inventen estas cosas a través de las redes que pueden causarle tanto dolor a la gente, a mí no, pero a mi familia y las personas que me quieren", dijo en un video.

Tras desmentir su supuesto fallecimiento, Maribel subió otra grabación que fue retomada por el programa Hoy, en la que aparece platicando con Lucía Méndez sobre la situación e incluso ambas comparten cuál es su último deseo. La actriz de novelas como Misión SOS y Corona de lágrimas dejó muy en claro a sus seres queridos que su última voluntad es que cremen su cuerpo y que no le hagan un velorio tradicional.

Yo no quiero que me metan en una caja muerta, el día que me muera, yo no quiero que me velen, que me incineren luego luego y que me pongan en la cajita", platicó la estrella costarricense.

Sobre la forma en la que sus seres amados se pueden despedir de ella, Maribel dijo con total naturalidad: "El que quiera ir a verme, que me vea ahí en la cajita, no en la caja". Por su parte, Lucía compartió que ella tampoco desea que su cuerpo acabe en un ataúd y pidió que en su velorio haya música mexicana: "Yo quiero que me incineren y quiero que me lleven mariachi", expresó la diva mexicana.

Fuente: Tribuna