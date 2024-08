Murió de cáncer: Devastada, viuda de conductor de 'VLA' estremece a TV Azteca con fuerte secreto

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Luego de la repentina partida del exconductor del matutino Hoy y Venga la Alegría Fernando del Solar, ocurrida el 30 de junio del 2022, su viuda Anna Ferro rompe el silencio en el programa Ventaneando de TV Azteca y revela un secreto que había guardado por años. El querido conductor argentino perdió la vida a causa del cáncer, enfermedad contra la que luchó por 10 años, sin embargo, su partida conmocionó al espectáculo pues tras parecía estar mejorando luego de varios tratamientos.

Como se recordará, Del Solar se casó con la conductora mexicana Ingrid Coronado, con quien tuvo dos hijos. En el 2015 ambos anunciaron su divorcio entre fuertes señalamientos a Coronado, pues la culpaban de haberlo "abandonado" durante su enfermedad. La presentadora de Sale el Sol negó esto en múltiples ocasiones, sin embargo, su relación se rompió al punto de que al morir el conductor, su testamento dejó varias dudas y conflictos legales de por medio.

Fer del Solar y Anna Ferro

El mismo año de su muerte, el argentino se casó por segunda vez con su prometida Ana Ferro, quien quedó destrozada por su fallecimiento. Y luego de varios meses de silencio, Ferro rompe el silencio y revela un detalle que había preferido guardar. A más dos años de la muerte de Fernando, ella comparte cómo ha llevado el duelo haciendo una desgarradora confesión: "Al principio estaba enojada, lo quiero decir, enojada con Dios, le reclamaba todos los días", dijo.

Le decía: 'Encontré al amor de mi vida, nos encontramos, nos llevamos bien, y ahora qué, por qué se va'. Sí duele, todavía duele, cuando recuerdas esos pequeños momentos", sostuvo.

Posteriormente, luego de que circularan versiones en las que se evidenciaba la presunta mala relación que tenía con su suegra Rosa Servidio y cuñada, Ferro aclaró en un homenaje póstumo al conductor que si bien ya limaron asperezas actualmente, en su momento sí tuvieron algunas diferencias: "Toma de decisiones de hospital y cosas que a lo mejor no estábamos muy de acuerdo o que a lo mejor yo me quedaba más tiempo en visita porque yo quería estar más tiempo y también de mi parte era un poco egoísta y también ellos querían verlo".

"No eran conflictos grandes pero sí conflictos por los que todas las familias pasamos", aclaró y comentó que hasta la fecha siguen en contacto e incluso le sigue diciendo "suegra" a la madre del presentador. "Yo a Rosa la admiro porque a veces yo estaba muy rota y ella me sostenía. Yo no entendía cómo ella perdió a su esposo, a su hijo que es un dolor muy fuerte todavía me sostenía a mí con todo la humildad y amor", contó.

Finalmente, contó que quiere llegar a un acuerdo con Ingrid por el departamento en Cuernavaca, Morelos en el que sigue viviendo, pues en parte le pertenece a los hijos de la conductora con Del Solar: "A mí me encantaría solucionar todo esto y hacer un cierre... por paz", mencionó y sobre un acercamiento con Coronado, Ferro fue clara al decir: "Yo espero que sí, que todos estemos más calmados y con la cabeza más fría".

Fuente: Tribuna