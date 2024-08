Pese a los intentos de eliminar al anime de México, ahora es el segundo país que más lo ve

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Hace cerca de 20 años, en México se vivió lo que podría considerarse como la primera revolución del anime, puesto en televisión abierta transmitían una gran cantidad de series como es el caso de Ranma ½, Los caballeros del zodiaco, Dragon Ball, Inuyasha, Sakura Card Captor, Pokemon, Digimon, entre muchos otros; pero por alguna razón esto no era del agrado de algunas personas.

Y es que, en aquel entonces en México no se sabía que el anime, al igual que el cine y la televisión tenía sus propias clasificaciones, por lo que la periodista Lolita de la Vega aprovechó esta situación para crear polémica en su programa transmitido a través de TV Azteca, titulado como Hablemos Claro, en el que citó a un grupo de personas que denominó como ‘expertas’, donde comenzaron a desprestigiar a la industria de entretenimiento japonés.

En aquella ocasión, su programa se encargó de dejar en claro que el anime era para pervertidos e incluso se insinuó que tenía índole satánica, por lo que varias series comenzaron a ser retiradas de la televisión. A más de dos décadas de esta situación y luego de que los niños de aquella época crecieran, el anime regresó con fuerza a México, al grado en el que, en días recientes, fue nombrado en el último Summit (evento anual de Bandai Namco) que la nación gobernada por Andrés Manuel López Obrador (AMLO) es la segunda en consumir mayor cantidad de animación japonesa en Latinoamérica.

Según lo dicho en el mencionado evento, México se encuentra por debajo de Brasil; sin embargo, se trata de uno de los promotores y consumidores que más disfrutan del anime, al grado en el que frecuentemente se organizan eventos como la TNT, la Mole o proyecciones de películas como es el caso de Suzume, Your Name o Jujutsu Kaisen Zero, por mencionar a algunos. Al evento acudieron Crunchynroll y hasta miembros de TV Azteca (algo irónico).

En el mismo evento, César Muratalla, director de marketing de Bandai Namco México, se comprometió a que buscarían la manera de mantener a los fanáticos mexicanos satisfechos con todo lo relacionado a la animación japonesa, por lo que lanzaron tremendo anuncio y es que se enfocarán en el crecimiento de la “distribución nacional de la línea de Mobile Suit Gundam a través de Bandai Hobby y Tamashiii Nations”, las cuales son figuras coleccionables.

