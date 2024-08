Rumores sostienen separación de Dakota Johnson y Chris Martin tras 7 años de noviazgo

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Siete años de relación fueron suficientes para Chris Martin y Dakota Johnson, quienes se habrían separado según fuertes rumores en redes sociales que cada vez toman más fuerza. Ambos personajes conformaban uno de los noviazgos más sólidos del mundo del espectáculo, sin embargo, esta estabilidad terminó por derrumbarse este viernes, con lo que también le ponen fin a su promesa de matrimonio.

La crisis de la pareja inició en mayo, cuando se difundió información acerca de un mal periodo entre ellos. Sin embargo, esta versión se debilitó poco a poco gracias a las declaraciones de la afamada revista People. Hoy los papeles han vuelto a cambiar cuando la protagonista de Cincuenta sombras de Grey fue fotografiada mientras paseaba por las calles de Malibú sin el anillo de compromiso. A los fans también les extrañó saber que las estrellas están a 6 mil kilómetros del otro, pues Johnson reside en California, mientras que Chris se encuentra en Alemania como parte de su gira y por lo regular, ella siempre asistía a los eventos en vivo de su pareja como forma de apoyo.

A esto se le suma una confesión de un amigo cercano al integrante de Coldplay, quien reveló que el cantante ya aceptó que la relación no puede estirarse más y que lo mejor para ambos es seguir adelante por caminos separados. A través del testimonio recogido por Daily Mail, la fuente anónima relató que los dos intentaron "desesperadamente" volver a levantar su vínculo, pero los esfuerzos han sido en vano, ya que ambos llegaron a "la conclusión de que la relación no puede sostenerse a largo plazo". Pese a la desafortunada noticia, la persona le restó drama al asegurar que "siempre se amarán", lo que sugiere que no quedaron enemistados.

Querían que funcionara, pero no lo hizo", dijo.

La separación es más impactante porque hace unos meses se documentó la entrega de la sortija con la que Martin le propuso a la actriz pasar una vida entera juntos. Este plan está ya muy lejos de convertirse en una realidad, sembrando dudas en cuáles serán los próximos pasos de cada uno.

Esta no es la primera vez que los famosos se distancian. En 2019 decidieron tomarse un tiempo, después de dos años de haber iniciado su historia romántica. En esta ocasión, la causa de la ruptura respondería a "horarios de trabajo irreconciliables".

Fuente: Tribuna Sonora