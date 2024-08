¡Se va a casar! Lizbeth Rodríguez recibe el anillo y responde "Sí, acepto"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una vez más Lizbeth Rodríguez ha dado de qué hablar a la prensa. En esta ocasión no ha sido por alguna pelea, sino todo lo contrario. Todo parece indicar que el amor tocó la puerta de la youtuber, quien va a dejar la soltería para iniciar una vida de casada. La noticia se dio a conocer a partir de emotivas fotografías que capturaron la entrega del anillo de compromiso por parte de su actual pareja sentimental.

Así, las campanas suenan anunciando una nueva unión. Es muy pronto para hablar de una fecha de boda, lo único que tenemos por el momento es un carrusel de imágenes que publicó la conductora de polémicos programas como Atrapando Infieles. La influencer acostumbra mantener al tanto a sus seguidores de lo que pasa en su día a día, por y obviamente este importante y feliz evento tenía que ser compartido con su audiencia, misma que recibió la nueva con mucha alegría, al tiempo que le desearon lo mejor en la etapa que está por comenzar al lado de su amado.

La pedida de mano tuvo como escenario un pintoresco lugar que todos los chilangos han visitado al menos una vez. Se trata de Xochimilco. Ambos se embarcaron en un romántico paseo sobre una trajinera y mientras floraban por las aguas, la media naranja de la famosa sacó la sorpresa que tenía guardada y formuló la tradicional pregunta: "¿Quieres casarte conmigo?". La celebridad se mostró impactada por la propuesta, tal parece que no se la esperaba. Sin embargo, reaccionó positivamente y de inmediato respondió con un: "Sí, acepto".

Después de que las postales se volvieran virales en poco tiempo, los internautas no pudieron evitar preguntarse quién será el hombre que contraerá nupcias con Rodríguez. Hasta el momento, el nombre sigue siendo un misterio, pues ella no reveló su identidad, aunque las pistas sugieren que su pareja no forma parte de la industria del entretenimiento.

Además de los típicos mensajes de felicitación, también abundó la contraparte que se dijo impresionada por el reciente compromiso debido a que Lizbeth tiene cuenta de OnlyFans, por lo que muchos opinaron que ambos conceptos eran incompatible. También lamentaron "la suerte" del sujeto que se casará con ella y aseguraron que "el pobre no sabe en lo que se está metiendo".

Fuente: Tribuna Sonora