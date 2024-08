Shock en TV Azteca: Pedro Sola traiciona a Cynthia Rodríguez ¿y saca del clóset a Carlos Rivera?

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El conductor del programa de espectáculos de TV Azteca Ventaneando Pedro Sola da de qué hablar al 'balconear' a Cynthia Rodríguez luego de haberse casado en secreto con Carlos Rivera en 2022 y haber tenido un hijo juntos en agosto del 2023. ¿Sacó del clóset al cantante? Cabe recordar que siempre han circulado especulaciones sobre la orientación sexual del intérprete de Te esperaba, pese a que lleva ya más de 8 años de relación con la exconductora de Venga la Alegría.

Los rumores sobre si Rivera sería gay o no surgen luego de que tanto él como Cynthia mantuvieran su relación con él bajo un profundo hermetismo, al punto de no publicar fotografías juntos y no acudir a eventos públicos como pareja. Y aunque ambos contrajeron nupcias en el verano del 2022 en España y le dieron la bienvenida a su primer hijo León en 2023, en redes sociales se ha seguido poniendo en duda la sexualidad del originario de Tlaxcala.

Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez

Por este motivo, sorprendió que Pedro Sola hiciera una confesión acerca de Cynthia en pleno foro de Ventaneando. ¿Lo sacó del clóset? No, aunque el propio Pedrito se declaró gay abiertamente hace varios años y confesó que tiene una pareja, el conductor En realidad decidió contar una anécdota del pasado de Cynthia, antes de que tuviera un romance con Carlos: "No puede uno despegar de la mente cuando habla uno de Carlos a su esposa Cynthia, una mujer guapa, talentosa y simpática", empezó a contar Pedro.

"Yo a Cynthia la conocí mucho antes de que fuera novia de Carlos. Cuando trabajó aquí en Azteca como conductora, actriz y pues bueno, canta también muy bonito", dijo Sola, para después revelar que la anécdota que se le vino a la mente luego de hablar de Rivera en Ventaneando sucedió cuando Cynthia conducía los domingos el programa en vivo Una familia con ángel junto a Omar Fierro en el Ajusco. En esta emisión, se regalaban premios a familias de bajos recursos que acudían al foro.

"En alguna ocasión, Omar Fierro no pudo ir al programa y me invitaron a mí (...) a la hora que vamos a empezar nos pasan un guion y pues obviamente lo que yo tenía que leer en el prompter eran dos renglones y Cynthia tenía textos mucho más grandes", recordó Pedrito, explicando que muchos conductores son "celosos" de otros en el trabajo, por lo que lo que hizo Cynthia después lo dejó sin palabras.

Cynthia cuando vio los textos le dijo al productor: 'que lo que yo tengo que leer lo lea Pedrito, al final de cuentas él es el invitado y yo estoy aquí de domingo a domingo'", recordó Sola.

El presentador mencionó que le sorprendieron las palabras de la actriz y conductora, ya que estaba acostumbrado a que entre colegas hubiera cierto recelo laboral. "Eso nadie lo hace, más que Cynthia Rodríguez y esa anécdota jamás se me olvidará porque me parece una mujer muy generosa en ese sentido para conmigo porque yo era conductor invitado", finalizó, resaltando lo buena persona que es Rodríguez.

Fuente: Tribuna y X @ventaneandouno