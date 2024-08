Sin trabajo y casi en la cárcel: Tras veto de Televisa, exconductor de 'Hoy' ahora se dedica a esto

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Un famoso actor y conductor, quien comenzó su carrera en Televisa hace casi dos décadas y que presuntamente está vetado, dejó sin palabras a los televidentes y a sus fans debido a que confesó a qué se dedica ahora que no tiene trabajo en la televisión. El expresentador del programa Hoy tendría las puertas cerradas en la televisora de San Ángel, debido a que ha estado al borde de ir a la cárcel.

Se trata de Patricio Cabezut, quien comenzó su carrera artística desde que tenía 16 años cuando trabajó como locutor en Radiorama. Luego hizo algunos programas de televisión como Buscando una historia y Pasarela. Luego permaneció trabajando para Televisa con varios proyectos como el matutino Hoy. El también comentarista deportivo formó parte del elenco al lado de Andrea Legarreta y más famosos cuando estuvo bajo la producción de Reynaldo López.

No obstante, fue despedido del matutino durante la administración de la productora Carmen Armendáriz, lo cual fue una sorpresa para él: "Un jueves me dijo: 'Patricio, mañana te despides del programa', fue muy crudo y difícil de asimilar". Desafortunadamente, la carrera de Patricio se fue a pique cuando su exesposa Aurea Zapata lo acusó de supuesta violencia doméstica y luego de presunto abuso hacia sus dos hijas menores.

Patricio Cabezut trabajó en 'Hoy'

Aunque Patricio ha podido volver al programa más famoso de Televisa como conductor invitado, en realidad no ha conseguido un proyecto concreto en la actuación y ha tenido que optar por otros trabajos para conseguir ingresos. Recientemente, el actor citó a la prensa para hablar de su nuevo trabajo como DJ. Cabezut contó que a partir del jueves 15 de agosto tendría presentaciones como DJ en una terraza ubicada en Lomas de Chapultepec, en la CDMX.

Asimismo, mencionó que sería encargado de traer otro tipo de eventos hasta este recinto, como presentaciones de grupos musicales y dijo que planea invitar a sus amigos comediantes a ofrecer shows. Patricio además contó cómo fueron sus inicios como DJ: "Viene desde chavito, empecé con la radio y me invitaban a fiestas y me decían 'puedes amenizar la fiesta con la música que pones en la radio', entonces era amenizar".

Finalmente, Pato confesó que aunque no le gusta escuchar música de Bad Bunny, sí hace lo posible por complacer a la gente: "Créeme que es lo más divertido, no te aburres, no eres el alma de la fiesta pero eres más que un pone discos, hago mezclas y complazco a la gente", dijo sobre su nueva profesión.

