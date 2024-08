Televisa en alerta: César Bono revela que luchó contra riesgoso germen; creyó que moriría

Comparta este artículo

Ciudad de México.- César Bono es una de las figuras más destacadas del programa de comedia Vecinos, el cual ya lleva más de una década al aire y en el que llegó a interpretar al director fracasado ‘Frankie Rivers’, el cual se encuentra intentando crear un guion que lo lleve al estrellato, así como también solía forzar a su hijo a ser un actor infantil; sin embargo, la vida real del famoso no estaba plagada de risas, como sí lo estaría en la ficción.

Dado a la edad avanzada de la celebridad, en los últimos años su cuerpo ha sido afligido por diversas enfermedades, al grado en el que, en una ocasión, llegó a sufrir alrededor de ocho infartos; pero ésta no sería la única vez en la que el comediante llegó a padecer un problema grave de salud, puesto en días recientes se le vio en el programa De Primera Mano, en donde habló sobre otro padecimiento que vivió.

César Bono es hospitalizado a causa de un germen

Créditos: Internet

Resulta ser que hace poco, César Bono tuvo que luchar contra una peligrosa bacteria, misma que lo llevó a desmayarse en plena puesta en escena. Derivado de esto, tuvo que ser trasladado a un hospital donde le contaron que la situación era mucho más compleja de lo que se esperaba, puesto este germen en específico suele alojarse en la boca, donde siempre está húmedo, por lo que en ciertas temperaturas suele reproducirse rápidamente.

Bono afirmó que, en dicho momento, creyó que estaba a punto de morir, pero por fortuna todo parece indicar que la bacteria no se encontraba tan avanzada y pudieron salvarlo, al grado en el que el mismo médico le dijo que se encontraba bien; sin embargo él no sentía mejoría, sino por el contrario: “Sentí que me iba a morir, nunca me he desmayado y en escena sentí que me iba a caer (…) Me revisaban de todo y me decían ‘no tienes nada’ y yo decía ‘cómo no tengo nada si siento que me está llevando el tren, pero aquí estoy.”

¿Quién es César Bono?

César Bono es un actor y comediante originario de la Ciudad de México con una basta trayectoria en el teatro, cine y televisión, al grado en el que ha participado en diversas producciones de gran renombre, tal es el caso de Vecinos, Mi secretaria, Defendiendo al cavernícola, Cars, Un pájaro escondido, Tres cornudos, La Familia P. Luche, Hospital de la Risa, Todo incluido, La familia Burrón y hasta en Topo Gigio.

Fuentes: Tribuna