VIDEO: Mariana Echeverría 'confiesa' que por contrato no será eliminada el domingo

Ciudad de México.- Desde la Gala de Nominación la dinámica al interior de La Casa de los Famosos ha cambiado y mucho se debería a que dos integrantes de 'Tierra' están en riesgo de ser eliminadas. Los espectadores intuían que la supuesta lealtad que se prometían duraría poco tiempo; esta predicción se cumplió, pues Gomita desenmascaró las mentiras que ha dicho Mariana Echeverría. Todo indica que la expayasita está consciente de que puede ser la elegida para salir, caso contrario a la conductora de televisión, quien se ha mostrado segura que saldrá bien librada de la votación.

Ha sugerido ante sus compañeros que su fama es más elevada que la de sus contrincantes, lo cual le dará varios votos de ventaja. Sin embargo, esta no sería la única herramienta a su favor. En una conversación que no pasó desapercibida por la audiencia, la comediante confesó entre dientes que cuenta con una carta bajo la manga que la protege de abandonar el programa.

El clip se centra en la cocina, donde varios miembros de 'Tierra' están reunidos alrededor de la mesa. La eliminación ha sido uno de los principales temas de conversación desde el pasado miércoles, y la noche de ayer no fue la excepción. Mariana interviene y menciona que "no puede contar más", pero enseguida realiza un gesto con la mano, como si estuviera firmando un documento. Hasta el momento no hay nada confirmado, más que suposiciones del público, que tendrá que esperar hasta el domingo para corroborar si es cierto lo que sospechan sobre la presentadora.

En la misma charla, Mariana intenta tranquilizar a sus compañeros, quienes se muestran angustiados por el curso que está tomando la competencia, en donde los de 'Tierra' empiezan a verse amenazados. La famosa le pide a sus aliados que "confíen en ella" y afirma que Mario Bezares no representa ningún peligro para ella, pues lo considera inferior.

La situación es incierta, pues hasta hace una semana se filtró una lista del orden en el que abandonarán la casa, misma que se ha cumplido al pie de la letra. Este escrito asegura que la siguiente en despedirse del reality show será Mariana Echeverría. Todo este cóctel de información no hace más que encender la intriga y avivar las expectativas, por lo que el fin de semana se espera uno de los episodios más emocionantes.

Fuente: Tribuna Sonora