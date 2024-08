¿Ya olvidó a Christian Nodal? Supuesto nuevo novio de Cazzu expone secreto de su relación

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Sin duda alguna la abrupta ruptura entre Christian Nodal y Cazzu continuará dando de qué hablar durante varias semanas más, sobre todo porque el cantante de regional mexicano no tardó mucho en enamorarse de nueva cuenta e incluso hasta se casó con Ángela Aguilar. Quién no ha confirmado un nuevo romance es la llamada 'Nena Trampa', sin embargo, se especula que ya podría estar saliendo con otro artista.

Como se recordará, fue a finales del mes de junio cuando Cazzu reapareció muy feliz y sonriente al lado de otro hombre en una fotografía que se difundió en redes sociales, justo después de que Nodal anunció su noviazgo con la hija de Pepe Aguilar. Mientras la trapera argentina seguía alejada de la vida pública tras su separación de Nodal, el productor musical Nico Cotton compartió una imagen con Cazzu, por lo que muchos creyeron que tenían un romance.

Nico Cotton niega romance con Cazzu

Ante las especulaciones, es el músico quien decidió hacer frente a los señalamientos, y durante la entrevista concedida al programa ¡Siéntese quien pueda!, aclaró que la única relación que tiene con Cazzu es meramente laboral: "Es puramente trabajo, estamos trabajando, haciendo el próximo álbum", expresó el productor musical en la charla que sostuvo con la periodista Kerly Ruiz.

Sin dar mayor importancia sobre lo que se dijo en diversos medios al respecto de su posible amorío con Cazzu, Nico confesó que no le preocupa lo que ha trascendido sobre su vida sentimental y dijo que solo son chismes: "Es loco lo que pasa con los medios que de repente inventan cosas, y bueno, yo que soy más bajo perfil, la verdad que no sabía eso, lo que me cuentas, pero obviamente me causa un poco de gracia", declaró.

De esta manera, se confirmaría que Cazzu continúa soltera y sin compromiso, luego de que Christian Nodal anunciara el pasado mes de mayo que finalizó su relación con ella, a menos de un año de que naciera su hija Inti. Hace pocas semanas la argentina demostró que ya había dejado atrás su romance con el intérprete sonorense debido a que borró todas las fotos que tenía con él, incluidas las del último viaje que hicieron a Europa.

