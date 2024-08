Adiós Televisa: Acusan a Galilea Montijo de vetar a conductora; la corrió de 'Hoy' y de 'LCDLF'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- De nueva cuenta el nombre de Galilea Montijo fue involucrada en un fuerte escándalo ya que la están acusando de provocar un despido en Televisa. Supuestamente, la conductora y actriz tapatía le cerró las puertas de la televisora a otra conocida presentadora, dejándola fuera del elenco del programa Hoy y también de la segunda temporada del reality Las Estrellas Bailan en Hoy.

Se trata de la afamada influencer Dania Méndez, quien saltó a la fama en el mundo del entretenimiento como parte del exitoso programa de MTV, Acapulco Shore. Mientras que en la televisora de San Ángel, la también modelo y empresaria comenzó siendo parte del matutino Hoy, como conductora invitada y como participante del reality Las Estrellas Bailan en Hoy, donde obtuvo el segundo lugar junto a Marco León.

Esta semana una amiga cercana a Dania ofreció una entrevista exclusiva a la revista TVNotas donde expuso que la famosa está preocupada porque no le han dado una nueva oportunidad de trabajo en Televisa y ella piensa que la culpable detrás de esta decisión es Galilea: "La producción decidió que Dania fuera la conductora invitada ocasionalmente del matutino, como para premiarla. Sin embargo, Méndez cree que Gali tiene el poder de decisión", dijo la informante.

La fuente, que permanece en calidad de anónima, dijo que a Méndez le han estado haciendo creer que a Galilea no le gusta ver brillar a otra tapatía porque se siente opacada. "Según le comentaron que la productora del programa la quería como conductora fija en ‘Hoy’. Pero siente que Gali tuvo que ver con que no se quedara", añadió. Hay que recordar que esta no es la primera vez que Gali, y hasta Andrea Legarreta, son acusadas de provocar despidos en el matutino.

Sin embargo, se dice que 'La Montijo' no solo vetó a Dania del programa Hoy sino que tampoco permitió que estuviera en la segunda temporada de La Casa de los Famosos México: "Incluso Dania había sido considerada para ‘La casa de los famosos México 2’. Tanto, que ya estaba en negociaciones para la firma del contrato. Al final no se logró por una extraña razón y hasta ahora no sabe el motivo".

Después de escuchar estas acusaciones, reporteros de TVNotas platicaron con una persona que trabaja en Hoy y esta les comentó que de ninguna forma 'La Gali' tiene el poder de decidir quién se queda o quién no tanto en el matutino como en Televisa: "No es verdad. Galilea no tiene voz ni voto para decidir quién se queda en el programa o en algún proyecto de la empresa. Las decisiones las tienen las productoras o los ejecutivos", dijo el informante.

Fuente: Tribuna