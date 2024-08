Alfonso Obregón, voz de 'Sherk', perdió contratos antes de denuncia de abuso sexual

Comparta este artículo

Ciudad de México. - En las últimas semanas, el reconocido actor de doblaje mexicano Alfonso Obregón ha estado en fuertes aprietos que ya sacudieron tanto a la industria del entretenimiento como a la opinión pública. Obregón, conocido por dar voz a personajes icónicos en películas y series animadas, enfrenta serias acusaciones de abuso sexual agravado, lo que ha generado una ola de reacciones y especulaciones sobre su futuro profesional.

Lo cierto es que antes de que las denuncias se hicieran públicas, ya circulaban rumores en redes sociales sobre la desvinculación de Obregón de algunos proyectos importantes. Estos rumores sugerían que ciertos estudios y productoras habían tomado medidas anticipadas ante las posibles repercusiones legales que enfrentaría el actor. En la red social X, anteriormente conocida como Twitter, algunos usuarios comenzaron a especular sobre el estado laboral de Obregón, destacando su posible salida de varios proyectos de alto perfil.

Una de las especulaciones más comentadas fue la supuesta sustitución de Obregón en la saga del MonsterVerse, que ha tenido un gran éxito en taquilla en los últimos años. En la película de 2021 Godzilla vs. Kong, Obregón prestó su voz al personaje de Bernie, un papel secundario en un elenco coral. No obstante, para la próxima entrega de la franquicia, Godzilla x Kong: El Nuevo Imperio de 2024, el personaje fue interpretado por otro actor de doblaje, Gabriel Cobayassi. Según los usuarios en redes sociales, este cambio podría haber sido una decisión preventiva por parte de la productora ante las inminentes acusaciones que, aunque no se habían hecho públicas en ese momento, podrían haber sido conocidas por los estudios.

La noticia del despido de Obregón de este proyecto no pasó desapercibida en las redes sociales. Los comentarios de los seguidores del actor se dividieron entre aquellos que lamentan la situación y otros que apoyan la decisión del estudio, subrayando la importancia de tomar una postura firme frente a acusaciones tan graves.

Hay que señalar que la controversia alcanzó un nuevo nivel la semana pasada cuando Alfonso Obregón fue detenido por las autoridades de la Ciudad de México tras una denuncia de abuso sexual en su contra. La denuncia fue presentada por una de sus alumnas, quien asegura que el abuso ocurrió el 9 de febrero de 2022 en un domicilio ubicado en la colonia Tránsito. La detención se llevó a cabo en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), donde agentes de la Policía de Investigación (PDI) arrestaron al actor y lo trasladaron a prisión.

El pasado 12 de agosto, las autoridades judiciales decidieron vincular a proceso a Obregón, lo que significa que permanecerá en prisión durante al menos un mes más mientras continúan las investigaciones. La vinculación a proceso es una fase crucial en el procedimiento penal, ya que permite que se realicen las indagaciones necesarias para determinar la culpabilidad o inocencia del acusado.

La situación de Alfonso Obregón ha dejado una profunda marca en la comunidad del doblaje, donde el actor es considerado una figura influyente. El impacto de las acusaciones ha sido significativo, no solo por las posibles consecuencias legales que enfrenta, sino también por el efecto que ha tenido en su reputación profesional. La industria del doblaje, conocida por ser relativamente cerrada y unida, fue sacudida por el escándalo, y algunos colegas y seguidores dejaron ver su tristeza y decepción ante las acusaciones.

Fuente: Tribuna