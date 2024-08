Beso de 3: Gala Montes, Karime Pindter y Agustin Fernández encienden 'LCDLF México'

Comparta este artículo

Ciudad de México. - La última fiesta semanal en La Casa de los Famosos México fue un coctel de emociones, con momentos que oscilaron entre lo tenso y lo divertido, mostrando una vez más cómo las dinámicas dentro de la casa pueden cambiar en un abrir y cerrar de ojos. El evento estuvo marcado por una serie de situaciones que dieron de qué hablar, desde una discusión acalorada por un mango hasta un beso que desató una ola de comentarios tanto dentro como fuera del reality show.

La noche comenzó con una breve pero intensa confrontación entre Mariana Echeverría y Briggitte Bozzo, ambas del equipo Tierra, debido a la posesión de un mango. Este episodio, aunque incómodo, quedó rápidamente eclipsado por el tono más ligero y festivo que adquirió la fiesta con el paso de las horas.

Uno de los momentos más comentados de la velada fue el baile entre las integrantes del Team Mar, Gala Montes, Karime y Briggitte, y dos de los aliados del equipo Tierra, Agustín Fernández y Sian. Al ritmo del reguetón, la interacción entre estos participantes subió de tono, destacando cuando Gala Montes, motivada por Karime, decidió dar un paso adelante y besar a Agustín, lo que dejó a muchos dentro de la casa sorprendidos, incluyendo a Gomita, quien ha dejado claro su interés por el amigo de Nicola.

Todo comenzó cuando Karime, Agustín y Gala entraron brevemente a la sala después de bailar sensualmente en el patio. Fue allí donde se produjo un inesperado beso de tres, incitado por Karime. "Por mi amiga, lo que sea", dijo Karime, animada por la situación. Al principio, Gala Montes mostró ciertas reservas y advirtió a Agustín: "Ten mucho cuidado en lo que haces". Sin embargo, la ex integrante de Acapulco Shore no tardó en presionar a la actriz para que se relajara y se uniera a la propuesta.

Finalmente, Gala cedió y, tras el beso de tres, Karime se quejó humorísticamente de la calidad del beso: "Dios mío, qué malos besos". No contenta con lo sucedido, Karime instigó a que Gala y Agustín se dieran un beso entre ellos. Aunque la actriz dudó por unos segundos, al final terminó cediendo, lo que resultó en un beso más apasionado. "Cristo redentor, miren, yo les dejé el boiler calientito", exclamó Karime al ver lo que había provocado.

Por otra parte, Mario Bezares, otro de los participantes, pasó justo en ese momento y, sorprendido, soltó un espontáneo: "A la re chin...". Por su parte, Agustín, visiblemente complacido con el desarrollo de los eventos, se alejó del grupo con una sonrisa, bromeando: "Son un peligro ustedes tres".

Sin embargo, no todos disfrutaron del ambiente festivo. Gomita, quien había comenzado la noche bailando con Agustín, no pudo ocultar su incomodidad al verlo involucrado con Montes. La situación la llevó a quejarse con Ricardo Peralta, otro integrante del equipo Tierra, lanzando una indirecta hacia Gala. "Quien tiene más dinero aquí soy yo, y lo sabes perfectamente muñequita. Yo vivo en una casa, no un departamento, y lo sabes", expresó Gomita, dejando entrever su descontento y quizás un poco de celos por lo ocurrido.

El beso entre Gala Montes y Agustín Fernández generó una nueva dinámica en la casa, provocando reacciones mixtas entre los participantes. Mientras algunos ven el momento como una simple diversión, otros, como Gomita, no parecen tan entusiastas con la situación. Como suele ocurrir en La Casa de los Famosos México, este tipo de episodios no solo influyen en las relaciones dentro de la casa, sino que también alimentan las conversaciones y especulaciones entre los seguidores del programa, quienes ya están ansiosos por ver cómo se desarrollarán los próximos días.

Fuente: Tribuna