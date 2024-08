Elisa Beristain se pelea en 'Chisme No Like' con Marlon Colmenarez: "Eres un vividor"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una vez más Chisme No Like se encuentra en medio del escándalo y generando polémica, debido a que la presentadora principal, Elisa Beristain, acaba de tener una intensa pelea en pleno transmisión en vivo, con el bailarín Marlon Colmenarez, debido a que ella no tuvo reparo alguno al momento de que lo llamó "vividor", manteniéndose firme en lo que siempre dijo cuando estaba con Wendy Guevara.

Colmenarez cobró relevancia mediática cuando Guevara estuvo dentro de La Casa de los Famosos México, pues tras varios años de amistad, Marlon evidentemente mostró su apoyo a su amiga. Tras esto, se comenzaron a especular que la realidad es que Marlon era amigo con beneficios de la influencer y que los regalos y detalles que tuvo con Wendy en su estadía del reality fue pagado con el dinero de ella, pues supuestamente lo mantenía.

Incluso Paola Suárez, una de las amigas más antiguas de Wendy, salieron a afirmar que era verdad que el hombre recibía dinero de la integrante del grupo de 'Las Pérdidas', pero este salió a defenderse, incluso cuando Guevara salió de la casa ella misma negó los dimes y diretes de sus amistades, asegurando que jamás lo mantuvo, que tenían cinco años de amistad y ambos en algún punto se habían ayudado económicamente, pero no al grado de mantenerse. Sin embargo, ante toda la toxicidad de las redes y peleas, ambos decidieron dar por terminada su amistad.

Y ahora, la colega de Javier Ceriani, tuvo una entrevista con Marlon para hablar sobre sus planes en el comienzo de una carrera en el medio artístico, pero este, decidió cuestionarle sobre los ataques que por mucho tiempo ella le hizo en su canal de YouTube, diciendo que le dijera si era por rating o por algún problema personal con él, a lo que ella declaró que no tenía nada en su contra y simplemente lo hacía porque en su momento fue tema de interés y cubría su noticia.

Ante este hecho, estos comenzaron una discusión porque ella le llamó "vividor" y él la retó a que comprobara lo que dijera, pero ella seguía sumida en sus declaraciones en su contra, a lo que este señaló que al menos estaba "mam..." y que era "guapo", a lo que ella dijo que estaba "muy asquerosito" en su opinión, y en vez de que él se enojara, este simplemente rompió en carcajadas y siguió escuchando lo que tenía que decir Beristaín.

