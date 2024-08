Exhiben en vivo a Linet Puente por 'amorío' con empleado de 'Ventaneando'; así reaccionó Chapoy

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El año 2020 fue uno de los más difíciles en la vida de Linet Puente debido a que tuvo que divorciarse de su esposo, Carlos Luis, luego de enterarse que le había sido infiel. De hecho, la conductora hasta se quebró frente a las cámaras del programa Ventaneando y rompió en llanto mientras compartía la noticia de su separación, a solo un año de haberse convertido en madre de su único hijo, Noah.

Desde el momento que se separó del exproductor, Linet ha enfrentado duras adversidades sobre todo porque el sujeto no ha querido hacerse cargo de su bebé al 100 por ciento y están en una batalla legal por la manutención. Sin embargo, a casi 4 años de ese momento, la especialista en espectáculos podría estarse dando una nueva oportunidad en el amor y fue su compañero Daniel Bisogno, quien la exhibió en plena transmisión en vivo.

El pasado viernes, todo el elenco de Ventaneando estaba criticando la situación de Cristian Castro que volvió con su ex Mariela Sánchez y recordaron que otra novia del cantante tenía cinco hijos. Linet dijo que los hijos no deben de ser tema si hay amor y Daniel le dijo que defendía esa situación porque su presunto galán "tiene tres" vástagos. "Por eso te digo que los hijos no importan, 'tas viendo", expresó la conductora de TV Azteca.

Por su parte, 'El Muñeco' señaló que ver a una mujer siendo madre es una grata experiencia y afirmó que ser buena mamá es sinónimo de ser buena novia: "Gracias mi Dani". Luego Daniel mencionó a un hombre apodado 'Ojón' y dijo: "Agárrala ahí en el camerino y órale contra el lavabo", expresó y recibió un regaño de parte de su jefa, Pati Chapoy: "Ay Daniel, ya". Luego, al aire entró el personaje del que estaban hablando.

Supuesto enamorado de Linet Puente

Díganos si les gusta o no para Linet", preguntó Ricky Manjarrez.

En tanto que 'El Muñe' aseguró que "siempre le ha traído ganas la Linet a él y él a la Linet, por lo que el sujeto se acercó y le dio un beso en la mejilla a la conductora. Por su parte, Puente dijo qué le parecía atractivo del 'Ojón': "Lo que me gusta del ojón es que le va a los Pumas". Pati terminó regañando a Bisogno por ventilar intimidades al aire, pero no se paraba de reír por los comentarios que hicieron tanto Linet como Dani. Cabe resaltar que es probable que Bisogno solo esté bromeando y en realidad no haya ningún romance entre ellos.

Mira a partir del minuto 21:20

Fuente: Tribuna y YouTube Ventaneando