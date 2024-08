Frente a las cámaras, Christian Chávez confiesa su amor por Anahí: "Es un proceso"

Ciudad de México.- Si bien, RBD es tenida como una de las agrupaciones más exitosas de México, así como también, los famosos siempre demostraron el gran cariño que sentían entre ellos mismos, la realidad es que en los últimos tiempos, las cosas han estado tensas, por mencionarlo menos, entre Anahí, Christopher Uckerman, Maite Perroni, Dulce María y Christian Chávez por un desfalco del que fueron víctimas.

Como muchos recordarán, hace 1 año RBD deleitó a sus fanáticos al regresar al escenario después de haber estado fuera del radar durante varios años. El show resultó ser muy rentable y los boletos se vendían prácticamente de inmediato. El problema llegó poco después, cuando trascendió la noticia de que habían sido víctimas de un desfalco económico por parte de su exmánager Guillermo Rosas, quien es gran amigo de Anahí.

Resulta ser que, pese a las sospechas de que el representante estaría involucrado en la estafa, la cantante de Sálvame continuó llevando una buena relación con él e incluso lo felicitó durante su cumpleaños de manera pública, lo que desató la furia de los demás integrantes de RBD, quienes no dudaron en hacer saber su molestia a través de redes sociales. No fue sino hasta días recientes que Chávez, gran amigo de Anahí, brindó una entrevista a Sale el Sol en la que dejó en claro su postura ante la situación.

Frente a las cámaras, Christian Chávez confiesa su amor por Anahí

Créditos: Internet

Christian reveló que, pese a lo ocurrido, él tiene un gran afecto hacia la actriz, puesto la admira desde antes de que él mismo fuese famoso: “Yo sé que están preguntando por Ani, pero obviamente es hermoso, es hermoso porque la amo, nunca la voy a dejar de amar, ¡somos familia! Yo fui su fan desde antes de que yo me dedicara a esto, yo amaba a Anahí como artista, y como persona más, eso nunca va a cambiar”.

Pese al amor que profesó por Anahí, Chávez también dejó en claro que, por el momento, su relación es distante, ya que todos se encuentran viviendo un “proceso”, aunque señaló que no es algo “complicado”: “Es maravilloso saber que el amor siempre está ahí y siempre, siempre hay un mañana”, declaró el exparticipante de MasterChef Celebrity. Posteriormente, la entrevista se enfocó en cómo han ido cambiando los roles y expectativas que la gente tiene hacia los artistas, puesto ahora conectan más con una celebridad de temperamento humano con diferencia a lo ocurrido hace años.

“Mi generación y las generaciones anteriores tenían esta idea de que los artistas tenían que ser perfectos, impolutos, no podían fumar, no podían tomar, o por lo menos la gente no podía saber o que no te vieran haciéndolo, no podían tener ninguna cosa que fuera mala porque la imagen se jodía. Y al final somos seres humanos, siempre hemos sido seres humanos, y creo que hoy la forma de conectar con el público no es desde un pedestal, sino es desde un, este soy yo, y la gente conecta con esa humanidad.”