Luto en la TV: Querido actor muere atropellado y conductor huye; filtran último VIDEO con vida

Los Ángeles, California.- Una repentina muerte sacude al mundo del espectáculo, pues se confirmó que el comediante y actor estadounidense Perry Kurtz perdió la vida después de ser atropellado por un joven de 18 años. Kurtz llevaba décadas siendo relevante en la comunidad de comediantes en Los Ángeles. Durante su larga carrera, logró participar en la octava temporada del reality America's Got Talent, estuvo en The Late Late Show with James Corden e incluso fue telonero del fallecido Robin Williams.

De acuerdo con autoridades del Departamento de Policía de Los Ángeles, Perry de 73 años fue embestido por un conductor que se dio a la fuga el pasado jueves 15 de agosto en el barrio de Tarzana, ubicado en Los Ángeles. El histrión cruzaba la calle en Ventura Boulevard, al este de Corbin Avenue, cuando un automovilista lo arrolló a alrededor de las 23:30 horas de la noche. El sospechoso fue identificado como Nathon J., un residente de Reseda de apenas 18 años de edad.

Perry Kurtz (QEPD)

"Un Honda Civic gris viajaba al este por Ventura Boulevard cuando golpeó y mató a un peatón que caminaba por Ventura Boulevard al este de Corbin Avenue. El peatón fue lanzado hacia una dirección este antes de impactarse contra el pavimento. El conductor continuó al este y no se detuvo, no se identificó y no brindó apoyo como lo requiere la ley", se leía en el comunicado de prensa. Al arribar servicios de emergencia, el comediante fue pronunciado muerto en el lugar.

Autoridades lograron ubicar al conductor más tarde y encontraron su auto "abandonado no muy lejos de la escena del impacto". El presunto responsable fue detenido este viernes 16 de agosto en su residencia por los delitos de sospecha de atropello y fuga del lugar de los hechos. Además, se le sumó el agravante de la muerte de Kurtz. Aunque salió en libertad tras tras pagar una fianza de 30 mil dólares, deberá presentarse ante la corte el próximo 13 de septiembre.

El representante de Kurtz, Dante Rusciolelli, comunicó a medios sus condolencias y se dijo devastado por la muerte tan trágica del comediante: "Golden Artists Entertainment y yo personalmente estamos devastados por esta noticia. Perry no solo era un cliente, ha sido mi amigo desde 1987. Ha sido un elemento básico en la comunidad de la comedia en Los Ángeles por décadas y se le extrañará mucho. Nuestras oraciones están con su familia".

Hace apenas unos días, el actor hizo un show en Los Ángeles y el video fue compartido en su cuenta de Facebook el jueves, horas antes de su muerte. Este es el último video de Kurtz que circula en redes antes de que sucediera su repentino deceso. Fanáticos acudieron a los comentarios de inmediato a rendir tributo al actor luego de su trágica muerte: "No se siente real su partida", "era una verdadera leyenda", "descansa en paz amigo, fuiste una estrella", fueron algunos de los mensajes. Descanse en paz.

