"Necesita terapia": Ferka hace una escalofriante confesión de su ex, Christian Estrada

Ciudad de México.- Después de dos años separada de Christian Estrada, la reconocida actriz y presentadora, Ferka, acaba de brindar una entrevista en la que reveló algo nunca antes dicho, haciendo una escalofriante confesión de su expareja, con respecto a actitudes que notó del participante de La Isla: Desafío En Grecia y Turquía, en la relación que lleva con su madre, señalando que es extraño y "necesita terapia".

Por dos años se pensó que María Fernanda Quiroz y Estrada estaban teniendo la relación ideal, formando una familia considerada "típica" del país, sin embargo, justo cuando terminó la fiesta del bautizo de su primogénito, Leonel Estrada Quiroz, la pareja se separó, anunciándolo un mes y medio después. En un inicio no se quisieron dar las razones de esto, pero Christian en una entrevista aseguró que fue porque la actriz llamó "pu..." a su madre y la jaloneó y eso era algo que él no iba a permitirle a nadie porque al crecer sin padre, su progenitora siempre fue la que estuvo ahí y ahora era lo más importante de su vida.

Por su parte, la exparticipante de Las Estrellas Bailan en Hoy, declaró que vivió un infierno a su lado, con maltrato emocional y manipulaciones, admitiendo que no quiso ver las red flags que este le mostraba, pero que al final el no darle el lugar que le corresponde terminó con la relación, negando rotundamente que haya maltratado a la madre de su ex. Tras esto, ambos mantienen una batalla legal por la custodia del menor y la pensión alimenticia.

Ferka y Christian en el bautizo de Leonel con Lambda y Karla. Internet

Ahora, durante el podcast Hablemos De Tal, la actriz decidió hablar de la extraña y escalofriante relación que Estrada tiene con su madre, pues este ve a la mujer con la que pasará su vida como un sustituto de ella, cuando no debería de ser así, al menor para ella, recordando que: "Después del pleito, él sube una historia, así pegados y pone 'no hay mujer que ocupe el lugar de mi madre", a lo que ella simplemente se sintió extrañada y pensó "wey, ve al doctor".

Ante este hecho, Ferka señaló que al día siguiente de todo el drama que vivieron por un malentendido, una vez más el exparticipante de La Casa de los Famosos y su madre fueron a beber y otra vez subió foto con su madre, con un mensaje similar al anterior, a lo que ella declaró que dijo: "Yo no quiero ocupar el lugar de tu madre, quiero ser tu mujer", señalando que habían muchas actitudes extrañas: "Hoy yo soy mamá de un varón, yo no quiero que compitan conmigo, al contrario, cada quien tiene su espacio".

Para concluir con ello, la exparticipante de Guerreros 2020 señaló que llegó a bajarla del carro y hacer que se sentara atrás, pues su madre quería ir en frente: "A todos: si su pareja las mueve de lugar, para que la madre se siente adelante, ¡corran de esa relación!". Finalmente, cuando se le cuestionó porque no huyó ella, confesó que simplemente no quiso ver bien las red flgs: "Me quedé porque dije ‘va a cambiar', pero ya no la estaba pasando bien, ya no era feliz, ya no estaba trabajando, el dinero esta'a faltando".

Fuente: Tribuna del Yaqui