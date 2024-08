Se volvió mujer: Tras salir del clóset, exconductora de TV Azteca se une a 'Hoy' y hunde a 'VLA'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una famosa conductora y actriz, quien en 2021 se unió a las filas de TV Azteca tras haberse besado con otra mujer en vivo, de nueva cuenta sorprendió al público debido a que este viernes 16 de agosto reapareció en el programa Hoy, hundiendo el rating de su competencia, Venga la Alegría. Se trata de la comediante 'Rosa Concha', personaje que es interpretado por el actor Héctor Ramírez.

El intérprete nacido enTorreón, Coahuila, salió del clóset años atrás, luego de que se declaró abiertamente gay desde 2017 después de haber tenido varias relaciones heterosexuales. Héctor contó en exclusiva para la revista TVNotas que descubrió su homosexualidad luego de no haber hecho clic con ninguna de las mujeres con las que salió: "Tuve tres novias en Torreón, pero no fue lo mío, entonces me asumí gay, pero no hago a 'Rosa Concha' por eso", expresó.

El famoso ha tenido varios proyectos en la televisora de San Ángel, como ser parte del elenco de Hoy, así como algunos programas de comedia. No obstante, al no contar con exclusividad también ha podido trabajar en la empresa del Ajusco, como en 2021 que 'Rosa Concha' apareció como conductora invitada en el programa Arriba la tarde que condujeron Álex Sirvent, Mario Bezares y Curvy Zelma para el Canal a+.

'Rosa Concha' en TV Azteca

Durante algún tiempo se especuló que Héctor y su conocido personaje habían sido vetados del matutino Hoy por un presunto pleito con Andrea Legarreta y Galilea Montijo. No obstante, él mismo desmintió la situación y aseguró que ambas conductoras lo trataron de maravilla: "Tanto 'Rosa Concha' como su servidor estamos muy agradecidos, amo a Andrea Legarreta, amo a Galilea Montijo", dijo en un video.

Es por ello que a la fecha 'Rosa Concha' sigue teniendo las puertas abiertas en el programa y de hecho la mañana de ayer viernes 16 de agosto se unió al elenco de Hoy nuevamente. La conocida 'Señora de Barrio' llegó a la transmisión del matutino acompañada de varios comediantes como 'El Coreano' y 'Olga Sana', para divertir a la audiencia uniéndose al juego Más o Menos. Por supuesto, el matutino de Televisa registró un rating más alto que su competencia VLA, pues desde hace años se mantiene en la preferencia de la audiencia.

Fuente: Tribuna