Tenía demencia: Confirman muerte de cantante por trágica enfermedad; estremce su último deseo

Estados Unidos.- Una trágica enfermedad le arrebató la vida a un reconocido cantante a los 63 años. Se trata de Jack Russell, quien fue vocalista de la banda de blues metal Great White, la cual gozó de gran éxito en los años 80. La banda lanzó sencillos como Rock Me y Once Bitten Twice Shy, los cuales pronto se convirtieron en favoritos del público. El cantante había anunciado su retiro hace apenas unas semanas debido a los trágicos padecimientos que lo aquejaban.

La muerte del artista nacido en California fue confirmada por el autor de su autobiografía The True Tale of Mista Bone: A Rock + Roll Narrative, K. L. Doty y sus compañeros de banda. De acuerdo a reportes, Russell había dejado de acudir a giras y anunció su retiro apenas semanas antes de su fallecimiento, registrado este jueves 15 de agosto rodeado de su familia. Fue el propio Jack quien anunció el mes pasado al público que padecía demencia con cuerpos de Lewy y atrofia multisistémica.

Esta trágica enfermedad causa pérdida de coordinación y equilibrio, además de cambios en el habla, lo que ya no le permitió seguir cantando en escenarios. La causa de muerte oficial del cantante, demencia con cuerpos de Lewy, es la segunda causa más común de demencia neurodegenerativa después del Alzheimer y afecta a más de un millón de personas solo en Estados Unidos. La enfermedad lo obligó a expresar su último deseo públicamente: honrar a su público pues aseguró no podía seguir cantando.

"A mis fans y amigos, con el mayor pesar debo anunciar mi retirada de la carretera", publicó. "Después de un diagnóstico reciente de demencia con cuerpos de Lewy (LBD) y atrofia multisistémica (MSA) en mayo de 2024, no puedo desempeñarme al nivel que deseo y al nivel que ustedes merecen. Las palabras no pueden expresar mi gratitud por los muchos años de recuerdos, amor y apoyo. Gracias por dejarme vivir mis sueños. Han hecho de mi vida una maravilla".

Jack Russell (QEPD)

A través de su cuenta oficial de Instagram, se lanzó un comunicado en el que le dan el último adiós y lo recuerdan por su enorme talento en la música: "Jack es amado y recordado por su sentido del humor, su excepcional entusiasmo por la vida y su inquebrantable contribución al rock and roll, donde su legado siempre prosperará", se leía. Por su parte, la banda también emitió un mensaje enviando sus condolencias: "Descanse en paz a uno de los más grandes campeones en el rock", publicaron.

La aportación al rock de Great White fue enorme, sin embargo, también marcada por una tragedia. En el 20 de febrero del 2003, la banda dio una de las presentaciones musicales más mortíferas en un club nocturno. Luego de arribar al lugar en West Warwick, Rhode Island, un incendio provocado por pirotecnia que el director de la gira incluyó en el show mató a 100 personas, incluyendo al guitarrista de la banda, Ty Longley.

En apenas dos minutos, el incendio alcanzó la descarga disruptiva en el club e hizo que todo el lugar se encendiera en llamas. La evacuación del lugar se hizo cada vez más difícil, provocando así el cuarto incidente más mortal que ha ocurrido en un club nocturno en la historia de Estados Unidos. Además de los fallecimientos registrados, 230 personas resultaron heridas y 132 lograron escapar ilesos. La banda realizó varios conciertos benéficos para ayudar a las víctimas y a sus familias.

Fuente: Tribuna