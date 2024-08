Tiene incurable enfermedad: Exestrella de Televisa llega a 'VLA' y da inesperada noticia

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Después de haber revelado que padece una incurable enfermedad, la reconocida exestrella de Televisa y cantante, Paty Cantú, una vez más se ha sincerado sobre los cambios que ha hecho en su vida a raíz de este diagnostico, debido a que hace poco llegó a Venga la Alegría con una entrevista en la que habló sobre su retiro de las disqueras, siendo una muy inesperada noticia por sus fans.

Paty desde muy temprana edad comenzó con su pasión por la música, y poco a poco con su gran esfuerzo y talento se metió en la industria de la música, debutando y alcanzando su fama al lado del grupo Lu, del cual salió pocos años después de su ingresó y probó suerte como solista, resultando en ser toda una estrella para el público, por lo que ha explorado en la actuación y en los realitys shows, como lo fue el de ¿Quién es la Máscara?, donde casi se lleva el primer lugar.

Pero no todo ha sido miel sobre hojuelas, pues Cantú a través de su cuenta de la red social X, anteriormente conocida como Twitter, decidió confesar que tenía hipotiroidismo, afección que en la que la glándula tiroides no produce suficiente hormona tiroidea y que podría causar daños cardíacos y en otros órganos, expresando que: "Así que sí, hay días donde amanezco con la cara muy hinchada y ojeras. Y no solo eso, si no ánimo muy bajo. Estoy segura que quiénes viven con esta condición reconocen esto".

Ahora, tras varios meses de haber confirmado la lucha que ha llevado desde hace vsrios años con esta enfermedad, durante una entrevista con el marurino de TV Azteca, acaba de revelar que finalmente ve la luz al final del túnel ya que shira quebtiene sus medicamentos más controlados, ahora est más estable en muchos sentidos, y continuaré escribiendo las canciones que dicen algo y con esta enfermedad.

cansada de ser como un objeto, y a veces se hacían cosas que no la identificaban Es complicado cualquier camino que elijas cuando se trata de seguir tus sueños, normalmente va a tener sus complicaciones. Es una decisión que yo tomé, no que tomaron por mi, de elegir ser dueña de mi momento".

