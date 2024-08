¿Ángela Aguilar busca obtener indemnización económica por la frase "fan de su relación"?

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Cuando se descubrió que Christian Nodal y Ángela Aguilar habían comenzado una relación amorosa, muchas personas se dieron a la tarea de analizar la relación que la denominada princesa del regional mexicano llegó a tener con la madre de la hija del forajido; fue de esta manea que salió a la luz que ambas féminas llegaron a tener un vínculo un tanto amistoso, así como también se filtró que la joven intérprete de La Llorona llegó a dejarles mensajes a la entonces pareja.

Diversas cosas que Ángela llegó a decir durante la relación de Nodal y Cazzu se viralizaron, entre ellas la entrevista que la joven brindó, en la que reveló su sorpresa al enterarse de que nacería Inti, declarando que la ‘Nena Trampa’ lucía muy bonita con su pancita de embarazo e incluso llegó a exclamar: “¡Voy a ser tía!”, lo cual fue visto muy mal por la gente después de que esto salió a la luz porque consideraron que la cantante de Ahí donde me ven habría tenido una actitud hipócrita.

Christian Nodal querría patentar la frase: "Fan de su relación"

Otra de las declaraciones de Ángela que se hicieron muy virales en su momento fue un mensaje que publicó en una fotografía de Christian Nodal y Cazzu, en redes sociales, donde compartió las míticas palabras: “Fan de su relación”, lo cual enloqueció a los internautas al grado en el que le hicieron diversos videos en TikTok y hasta memes. Pese al gran alcance de dicha oración, la realidad es que la hija de Pepe Aguilar no ha dicho nada al respecto o… ¿sí?

Resulta ser que hace unos días se viralizó una publicación de una presunta cuenta de Ángela Aguilar en la que se leía que la joven cantante habría reaccionado a todo este mitote e incluso declaró: “Voy a patentar la frase ‘fan de su relación’, para que todo aquel que la use sin mi permiso recibirá una demanda millonaria”. Como era de esperarse, dicha publicación se volvió rápidamente viral, puesto se creía que, efectivamente pertenecía a la cantante.

Si bien, la gente consideró que, efectivamente, dicha publicación había sido realizada por Ángela Aguilar, la realidad es que no pertenece a ninguna de sus cuentas oficiales, por lo que no, la nieta menor de Flor Silvestre no amenazó con hacer ninguna demanda millonaria a sus fanáticos; de hecho existe el fuerte rumor que indica que la joven no habría escrito la polémica frase en primer lugar.

