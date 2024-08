Cazzu sacude a sus fans tras reaparecer con misterioso hombre: "Es más lindo que Nodal"

Comparta este artículo

Buenos Aires, Argentina.- Desde hace casi 2 años, Cazzu entró al radar de la prensa mexicana, ¿la razón? Comenzó su relación con el cantante Christian Nodal. Si bien, en un comienzo se ganó las críticas por parte de los compatriotas del forajido (puesto las comparaciones con Belinda no se hicieron esperar), la realidad es que con el pasar del tiempo se fue ganando al público gracias a lo cariñosa que se mostraba con el intérprete de Adiós, amor.

Lo que nadie se esperaba es que hace aproximadamente tres meses, Nodal compartiera un comunicado en el que anunciaba el quiebre definitivo de su relación, para luego dejarse ver enamorado de la princesa del regional mexicano, Ángela Aguilar, con quien se casó prácticamente de inmediato. Esto provocó que la gente mirara a Cazzu con otros ojos, al grado en el que sus redes sociales solo están llenos de mensaje de admiración hacia la argentina.

Y es que, como muchos sabrán, Nodal volvió a México para continuar su vida con Ángela, mientras que Cazzu se encuentra en Argentina junto a su hija, Inti, a quien presume cada vez que puede a través de sus redes sociales. Desde un comienzo, la denominada ‘Nena Trampa’ ha dejado en claro que no busca formar parte del escándalo que su expareja provocó, por lo que se ha centrado mucho más en su propia carrera y en su vida en general.

En los últimos meses se le ha visto salir de fiesta, dar algunas entrevistas, estar con sus amigos y con su hija; sin embargo, algo que llamó poderosamente la atención de la gente es que, el pasado sábado 17 de agosto, la cuenta de Instagram de Cazzu Global compartió una serie de fotografías de la trapera junto a un misterioso hombre, con quien se le vio mantener una actitud muy amistosa. El sujeto con el que la rapera se encontraba no es otro que DJ de Mesita con quien grabó su nuevo tema Modo Animal.

Filtran fotos de Cazzu con DJ de Mesita

Créditos: Instagram @cazzuglobal

Como era de esperarse, mucha gente comenzó a especular que habría una relación entre ellos, sin embargo, esto aún no ha sido confirmado. Por otro lado, las comparaciones con Nodal no tardaron en llegar al grado en el que hubo quienes aseguraron que el músico sería “más lindo que Nodal”, mientras que otros más indicaron que la mirada de Cazzu lucía bastante triste. Cabe señalar que, hasta el momento, la famosa no ha hecho ninguna declaración con respecto a su reunión con el famoso.

Fuentes: Tribuna