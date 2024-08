¿Fraude en TV Azteca? A unas horas del concierto, filtran al eliminado de 'La Academia'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Este domingo 18 de agosto se vivirá una nueva eliminación en el programa de talentos más exigente de la televisión mexicana, se trata de La Academia, donde varios jóvenes están luchando por convertir su sueño en realidad y convertirse en la próxima gran estrella de la música en el país; sin embargo, no la tendrán fácil, puesto semana con semana se elige a uno de los participantes para dejar el colegio de máximo rendimiento de TV Azteca.

Como algunos recordarán, la semana pasada el expulsado fue Mike León, quien constantemente fue criticado por los jueces debido a que no mostraba una actitud disciplinada dentro del concurso, al grado en el que llegó a ser apodado por Jaime Camil y los propios concursantes como el ‘Todas Mías’, ya que, parecía que su estrategia dentro del concurso era conquistar a las estudiantes de La Academia, para de esta manera dar más contenido.

A una semana de la expulsión de Mike León, se espera que este domingo otro concursante vea apagado el sueño de su vida y, como ya es tradición, los propios internautas han comenzado a hacer sus apuestas a través de redes sociales como X (aplicación antes conocida como Twitter), donde filtraron los nombres de los participantes que, consideran, podrían llegar a ser expulsados debido a su desempeño en este último mes.

Los nombres que más se repetían en las apuestas del público son los de Brandon Valenzuela, Eduardo Meza y Mario Girón, puesto las criticas de los jueces no los han favorecido en las últimas semanas. Cabe señalar que, dicha información no es oficial de TV Azteca, por lo que es posible que, para la noche de hoy, se reporte un cambio inesperado, así que no habrá mayor opción que ver el programa de telerrealidad para averiguarlo.

¿Qué es ‘La Academia’?

La Academia es un programa que, originalmente se transmitía en Italia y llegó a México a comienzos del año 2000 a manera de competencia de Big Brother, realiy show de Televisa. Pese al pasar de los años, este programa de telerrealidad destaca por ser de los más longevos de TV Azteca, puesto aún en el 2024 continúa en transmisión, logrando atrapar a gran parte de la audiencia con su dinámica de lanzar al estrellato a varios jóvenes.

Fuentes: Tribuna