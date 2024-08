Mariana Echeverría reafirmó su expulsión de 'La Casa de los Famosos' por solo un mango

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Las acciones es lo que siempre define a una persona, y Mariana Echeverría con lo que está haciendo dentro de La Casa de los Famosos México está demostrando que no es de confianza y que es capaz de lo más ruin por quedar bien con el público, sin imaginarse que al exterior fue solamente un mango ha sido lo que se necesitaba para reafirmar su expulsión del reality show de Televisa y de nueva cuenta se le destroce en redes sociales.

Durante la fiesta del pasado viernes 16 de agosto, Mariana perdió el control y despotricó en contra de Briggitte Bozzo por haber tomado un mango de la mesa de fruta que les dejo la producción, gritoneándole como si hubiera cometido el peor de los actos criminales, exigiendo que le devolviera la fruta y al día siguiente la repartirá entre todos, pero la joven actriz cansada de todos los maltratos de la presentadora, se mantuvo firme y no le entregó nada, lo que aumentó la ira de Mariana.

Completamente indignada, la excolaboradora de Me Caigo de Risa, se fue a otro espacio en la fiesta junto a Ricardo Peralta a seguir renegando sobre el mango, diciendo que se lo podían meter "por ahí", haciendo de un tema tan simple y que no era para una discusión, motivo para insultar y para aumentar la ya muy evidente división en los cuartos. Incluso en un descuidó de Briggitte se robó el mango y lo puso en el refrigerador, pero las 'Chicas Superponedoras' lo recuperaron regresando la sonrisa al público

Desgraciadamente, el tema de la comida y el bullyimg despedido son dos cosas que habían estado hundiendo la reputación de la exparticipante de Las Estrellas Bailan en Hoy, y ahora, con el tema del mango se terminó por destruir ante el público que en redes sociales como X, anteriormente conocida como Twitter, han comenzado a hacer viral el #FueraMariana y pidiendo votos para Bozzo.

Como se sabe, Mariana aseguró que por contrato no podría salir esta de la casa, haciéndose viral casi de inmediato, por lo cual basado en el mango y en este señalamientos, los fandoms empezaron a asegurar que habrá votos masivos para Arath de la Torre, Briggitte y Mario Bezares, dejando en "ceros" a Mariana, destacando que esto lo hagan viral para que producción no haga trampa y no haya manera de que salven a Mariana sin que se note el fraude.

Fuente: Tribuna del Yaqui