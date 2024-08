"Me gusta mucho": Hermano de Ángela Aguilar aprovecha soltería de Cazzu para declararse

Ciudad de México.- Emiliano, hermano de Ángela Aguilar, reiteró que está interesado en Cazzu y develó qué intenciones persigue con ella. ¿Se trata de una traición o una venganza al clan Aguilar? La respuesta es un tanto controvertida si se tiene en cuenta que él no guarda relación cercana con la familia por diferencias ideológicas con su padre, Pepe Aguilar.

Tras el rompimiento entre 'Nena Trampa' y Christian Nodal, saltó a la vista que Emiliano no fue invitado a la exclusiva boda entre el sonorense la intérprete de Gotitas Saladas. A partir de entonces, el rapero le dio la vuelta a la situación, posicionándose a favor de la argentina. En un inicio, el cantante le dejó un comentario con emojis en forma de fuego, mismos que eliminó pasados unos minutos. Fue ahí cuando surgió el rumor de que Emiliano estaría en búsqueda de una oportunidad con la estrella.

Para no quedarse con la duda, los medios de comunicación hicieron lo suyo y le preguntaron sin rodeos a Emiliano, cuáles eran sus pretensiones. En este sentido, aclaró que el sentimiento apunta a admiración musical y es que Cazzu es una artista en toda la extensión de la palabra. Su talento la ha hecho ganarse un nombre en género del rap, que hasta antes de ella estaba lleno de referencias masculinas. Sus temas versan sobre el empoderamiento femenino y el desencantamiento del amor romántico. Ha ganado varios premios a lo largo de su carrera, como 'La nueva generación femenina' en los Premios Juventud del 2020 y 'Mejor artista trap femenina' en la edición del 2019 de los Premios Núcleo Urbano.

Emiliano eliminó su comentario pocas horas después

Aguilar se reconoció como fan de Cazzu, sobre quien dijo que "tiene buenas rolas". Admitió que hasta el momento no ha tenido la oportunidad de conocerla en persona, pero esto podría estar a punto de cambiar con la mención que hizo sobre trabajar en una colaboración. Este comentario abre el camino a lo que podría llevar a un encuentro y un proyecto conjunto.

Me cae bien, tiene buenas rolas, nunca la he conocido. Me gusta mucho su música, nunca lo he negado, sí me aventaría una colaboración con ella", declaró el joven artista.